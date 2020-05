La atleta Isabel Macías, indignada ante una runner que se salta el confinamiento: "Cuando ves que la gente incumple, te duele"

Isabel Macías, atleta española, especialista en medio fondo y subcampeona europea en 2013 en la prueba de 1500 metros, ha compartido su indignación después de cazar a una runner que salía con sus hijos y aprovechaba el paseo para correr.

A partir de este sábado, atletas profesionales y runners podrán salir a correr en dos franjas horarias después de varias semanas de confinamiento por el coronavirus, pero durante este tiempo algunas personas no han sido conscientes del peligro en el que incurrían al saltarse dicho confinamiento.

"Estoy tratando de hacer un ejercicio de responsabilidad, que además influye a mi futuro deportivo y económico porque no deja de ser mi trabajo y... ¡ostras! Cuando ves que la gente incumple, te duele", denuncia Isabel Macías.

"Los corredores sabemos cuando una persona está haciendo una carrera continua. Al final le dije: '¿perdona, no puede esperar al sábado?' La otra opción era llamar a la policía pero, como madre, estaban sus hijos delante y no me pareció bien esa decisión. Me dio la razón, pidió perdón y directamente se marchó", explica Isabel.

La atleta española ya cuenta las horas para volver a salir y asegura que las franjas horarias le parecen una medida acertada.

"Es una buena medida que haya una delimitación horaria porque ese era el miedo que a mí más me daba. El cruzarnos con gente que va paseando, los niños con la bibicleta...", asegura Macías.