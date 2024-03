La atleta Carmen Corujo, a punto de morir atacada por perros: "Me querían matar"

La atleta Carmen Suárez Corujo, ganadora de numerosas carreras populares, resultó herida de consideración, sobre todo en las extremidades, tras el ataque el pasado sábado de dos perros que se escaparon de una finca en Gijón.

"Si no llega a aparecer aquel hombre del coche, me matan los perros"

"Me querían matar, algo les pasaba porque vinieron directamente a por mí por detrás en cuestión de segundos, no pude casi ni reaccionar, me tiraron al suelo y empezaron a darme dentelladas por todo el cuerpo, me inmovilizaron y no pude hacer nada, solo gritaba y gritaba por si alguien me escuchaba", explica la deportista al medio 'El Comercio'.

Policía Local de Gijón recibió el aviso el pasado sábado por la mañana del citado ataque de los perros, un pastor alemán y un cruce de pitbull, en el camino del Cementerio, en el barrio gijonés de Tremañes.

La mujer había salido a correr cuando los dos perros se escaparon de la finca y comenzaron a morderla: "Solo dejaron sin atacar las cara porque me tenían boca abajo", lamenta Corujo. Por suerte, un hombre que pasaba en coche por la zona acudió en su ayuda, si bien resultó también herido: "Si no llega a aparecer aquel hombre del coche, me matan los perros". Y apostilla: "Estoy viva de milagro, pero esto no me va desanimar".

Disparos al aire

Una vez los agentes en el lugar, realizaron disparos al aire para ahuyentar a los canes, que regresaron a la finca de la que se habían escapado.

La Policía localizó posteriormente al dueño de los mismos, que fue propuesto para sanción, mientras que los perros han sido trasladados para su custodia al albergue de animales de Serín.

