250 kilómetros por la salud mental: la hazaña de Jesús Gellida en el desierto de Atacama

250 kilómetros a través del desierto de Atacama (Chile) con una misión: concienciar sobre el deporte y su relación con la salud mental. Esta ha sido la hazaña que ha llevado a cabo el castellonense de 44 años Jesús Gellida. 39 horas y 20 segundos fue el tiempo que estuvo corriendo durante las seis etapas de la Atacama Crossing, una ultra trail a través del desierto chileno que da el nombre a la prueba.

Gellida terminó el 20º de más de 150 participantes, de los cuales el 10% no pudo acabar la carrera. Todo ello, con un peso considerable a la espalda: "Salí con una mochila de 8,5 kilos, más el kilo y medio de la botella de agua. Yo peso unos 55 kilos, por lo que llevaba encima una quinta parte de mi peso corporal".

En la mochila debía llevar todo lo necesario para sobrevivir en el desierto: saco de dormir, esterilla, comida deshidratada, linterna, calcetines, etc. Eso más el agua, que, junto con el alojamiento en el campamento, era lo único que aportaba la organización. Además, debía llevar algo de ropa de abrigo, puesto que durante el día las temperaturas alcanzan los 35ºC, pero por las noches disminuyen hasta casi los 0º C.

"Ves que no hay nadie detrás ni delante y empieza a entrarte la ansiedad"

Las llagas en los pies, la altitud del terreno (3.200 metros) y el cansancio fueron escollos en su camino, pero lo pasó peor con la soledad en algunos tramos.

"El momento más crítico fue un día que me quedé solo a las dos de la tarde. Ves que no hay nadie detrás ni delante y empieza a entrarte la ansiedad. Te da por pensar: '¿Qué hago aquí?'", reconoce Jesús Gellida a Antena 3 Deportes.

Gellida asegura que estas carreras son "un 50% de mentalidad". "Si la cabeza no funciona, las piernas no responden", añade el atleta castellonense.

A pesar de correr a lo largo de un desierto, los terrenos a superar no solo eran áridos, sino que también tuvieron que cruzar ríos: "Eran muy caudalosos, incluso en algún momento podías irte río abajo. A veces me llegaba hasta la cintura".

Durante todo el viaje le acompañaron sus hijos, aunque no físicamente. "Llevaba una figurita de Mickey Mouse que representa a mis hijos y la llevaba en el puño apretada porque ya me estaba doliendo el tobillo", recuerda Jesús Gellida a Antena 3 Deportes.

Y el tobillo no es lo único que podía dolerle. Con 25 años tuvo que abandonar su carrera como atleta por una grave lesión de cadera que le hizo estar 10 años fuera de este deporte. Le ofrecieron operarse de la lesión, pero le advirtieron de que no podría volver a hacer lo que le apasiona: "Me dijeron que no volvería a correr, así que menos mal que no lo hice. Todavía no me lo creo".

Esta hazaña ha sido la punta de lanza con la que ha arrancado la iniciativa 'Esport i Salut Mental', organizada por varias fundaciones y asociaciones en Tarragona. Un proyecto con el que se busca "visibilizar y sensibilizar sobre el bienestar emocional que produce la actividad deportiva", según explica Gellida. "Muy contento de que haya surgido esta campaña de una iniciativa personal", apunta.

Anteriormente ya participó en la Marathon dels Sables en el desierto del Sahara con el objetivo de concienciar sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la iniciativa 'kmSOStenibles'. Jesús Gellida trabaja en el Ayuntamiento de Tarragona orientando en el ámbito laboral y formativo a personas de colectivos vulnerables.

