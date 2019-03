The Beach Boys pone su playa en Madrid

Es el sonido de la playa. Cuando se escucha su música, nos dicen, la gente se pone a surfear, aunque sea en seco. ¡Cuidado con la espalda!

Hace cincuenta años grabaron su primer disco. Su intención era llamarse 'The Pendletones'. 'Pero un joven técnico del estudio, nos cuenta Mike, 'creyó que interpretando una canción como "Surf" nuestro nombre no era apropiado. Y nos bautizó como 'The Beach Boys'.

Su particular sonido fue el embalaje sonoro de la juventud norteamericana de los años 60. Una década en la que rivalizaron con los Beatles. 'Era mutua admiración. A ellos les fascinó la armonía que nuestras voces que luego copiaron en alguno de sus temas'.

Una época en la que los Beach Boys se fijaron en nuestro país. ¿Saben cuál era su grupo favorito? Sí, 'Los Bravos', les enganchó este 'Black is black'. 'Era un grupo -nos dice Bruce- que hacía una música muy interesante'.

Gorras, bermudas y palmeras bajo el sol no de California, donde nació este grupo, sino de Madrid. Aquí no habrá playa pero sí buena música para imaginar olas.