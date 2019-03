El sueño de Pitbull: haber podido cantar con Celia Cruz

Anoche triunfó en Barcelona, y hoy lo hará, seguro, en Vistalegre, en Madrid. El cubano Pitbull, el rapero de moda, triunfa por tierras españolas. Antena 3 le ha entrevistado. Su consigna, dice, es "trabajar duramente". Lo ha hecho con los grandes de la música, con Jennifer López o Marc Anthony, por citar un par de ellos, y de todos ha aprendido.

Su sueño hubiera sido cantar con Celia Cruz, aunque "con los avances tecnológicos no descarta poder hacer algún dueto con ella". Se ha hecho llamar Pitbull por su semejanza con los perros de esa raza. "Parecen agresivos, pero son dulces, aunque no aceptan un 'no' por respuesta y no les gusta perder. A mí tampoco".