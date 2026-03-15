'Sirât', la esperanza española en los Oscar 2026 con sus dos nominaciones

Este domingo a las 19.00 horas se celebrará la 98º edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos. La alfombra roja comienza a partir de las 16.00 hora local (00:00 horas en España). Será una gala donde no pasará desapercibida la escalada del conflicto de Irán.

Una edición competitiva

En la cabeza de apuestas va 'Los pecadores' con 16 nominaciones y le sigue 'Una batalla tras otra' con trece. Por su parte, 'Sirat', la película protagonizada por Sergi López y dirigida por Oliver Laxe, opta a llevarse las estatuillas de mejor película extranjera y de mejor sonido. Compite junto a 'El agente secreto', sin embargo, la obra noruega 'Valor sentimental' lidera las apuestas para llevarse este premio tras su éxito en festivales.

En esta nominación, la coproducción catalana lucha junto a las ya mencionadas y la completan 'La voz de Hind', una película tunecina; y la francesa 'Un simple accidente', dirigida por el iraní Jafar Panahi.

¿Quién será el mejor actor y la mejor actriz?

La expectativa está en quién se llevará el trofeo a mejor actor, donde Wagner Moura espera llevarse el Óscar a Brasil, su país natal. Sus rivales Timothée Chalamet ('Marty Supreme') y Michael B. Jordan ('Los pecadores') son los favoritos de la categoría.

Los ojos de los espectadores también caen en quién se convertirá en mejor actriz. Según las apuestas, la irlandesa Jessie Buckley será quien gane por su papel en 'Hamnet'.

La ceremonia incluirá actuaciones inspiradas en la película 'Las guerreras k-pop', reencuentros de comedias como 'La boda de mi mejor amiga' y superhéroes de Marvel. También habrán homenajes sorpresa que se descubrirán a lo largo de la noche.

Algunos de los asistentes de la noche serán Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Pedro Pascal o el español Javier Bardem para presentar algunos de los galardones de la Academia.

Irán presente en esta edición

La reciente escalada bélica en Irán ha provocado que se dirija el foco hacia la geopolítica global y se prevé que varias personalidades de Hollywood hablen sobre ello en su paso por la alfombra roja. La inestabilidad global generada a raíz de la guerra de Oriente Medio o las crisis de Venezuela y Palestina serán algunos temas que se mencionarán en la celebración.

El Teatro ha decidido reforzar la seguridad en sus alrededores debido a las tensiones políticas y al aviso del FBI sobre un posible ataque a California con drones por parte de Irán. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió esta información.

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