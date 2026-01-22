'Sirat' logra dos nominaciones a los Premios Oscar y 'Los Pecadores' alcanza el récord histórico con 16 candidaturas

La española 'Sirat' irá a los Oscar en dos categorías: mejor largometraje internacional y mejor sonido. Escrita y dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, 'Sirat' recibe el reconocimiento internacional con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis, y su hijo menor, Esteban, por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

Por su parte, 'Sinners' ('Los Pecadores'), del director Coogler, se ha coronado como la película más nominada de la 98º edición de los premios Óscar, aspirando a un récord de 16 candidaturas.

'Sirat'

El director de 'Sirat', Óliver Laxe, y su equipo han recibido con gran alegría, entusiasmo y abrazos las nominaciones a los Óscar. Se trata de los premios más prestigiosos de la industria del cine, una circunstancia histórica para un largometraje nacional. Competía por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting, además de película internacional.

En el evento, de los nominables, solo faltaban Kangding Ray (banda sonora, la primera que ha caído de la lista); Mauro Herce (fotografía) y Nadia Acimi (reparto, tampoco ha entrado), que no pudieron acudir.

En sus palabra previas, Laxe ha agradecido la presencia de los "compañeros de orfebrería", refiriéndose al trabajo técnico, y de la prensa, a la que también ha considerado "parte de la familia de 'Sirat'". "Hoy es un día de celebración independientemente de lo que pase. Pero es bonita esta energía y esta electricidad, disfrutemos", ha invitado el director.

Óliver Laxe ha celebrad las dos nominaciones al Óscar para la película 'Sirat' y ha considerado que "estar ahí con esta competencia es una proeza". "Con sacrificio y talento, los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", ha señalado. "Si os hemos convocado, es porque creíamos que podíamos celebrar algo, pero también sabíamos que podíamos irnos de vacío", a pesar de estar preseleccionados en cinco categorías, ha reconocido.

El director ha asegurado que se encuentra "muy tranquilo", porque cree que no tienen "nada que perder". "Hacer la película y compartirla ya era un éxito", ha remarcado. "'Sirat' es una película que no hace rehenes, es audaz y que haya llegado aquí tiene muchísimo merito: son 10.000 votantes", ha recordado.

'Los Pecadores'

'Los Pecadores', filme dirigido por Ryan Coogler, ha batido el récord histórico de nominaciones a los Oscar con 16 candidaturas. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a 'Una batalla tras otra', la cinta de Paul Thomas Anderson que acumula 13 nominaciones, como gran favorita de cara a la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que tendrá lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Lista de nominaciones

MEJOR PELÍCULA

'Bugonia'

'F1'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'El agente secreto'

'Valor sentimental'

'Los pecadores'

'Sueños de trenes'

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Ryan Coogler por 'Los pecadores'

Josh Safdie por 'Marty Supreme'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Ethan Hawke por 'Blue Moon'

Michael B. Jordan por 'Los pecadores'

Wagner Moura por 'El agente secreto'

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue: Canción para dos'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Emma Stone por 'Bugonia'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Deloy Lindo por 'Los pecadores'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

Wunmi Mosaku por 'Los pecadores'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Blue Moon'

'Un simple accidente'

'Marty Supreme'

'Valor sentimental'

'Los pecadores'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Sueños de trenes'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Frankenstein'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

'Sueños de trenes'

MEJOR MONTAJE

'F1'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Valor sentimental'

'Los pecadores'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

MEJOR VESTUARIO

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Los pecadores'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Frankenstein'

'National Treasure'

'Los pecadores'

'The Smashing Machine'

'La hermanastra fea'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Avatar: Fuego y ceniza'

'F1'

'Jurassic World: El renacer'

'Laberinto en llamas'

'Los pecadores'

MEJOR SONIDO

'F1'

'Frankenstein'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

'Sirat'

MEJOR MÚSICA

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

MEJOR CANCIÓN

'Diane Warren: Relentless': Dear Me

'Las guerreras K-pop': Golden

'Los pecadores': I Lied to You

'Sueños de trenes': Train Dreams

'Viva Verdi!': Sweet Dreams of Joy

MEJOR CASTING

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'El agente secreto'

'Los pecadores'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'El agente secreto' (Brasil)

'Un simple accidente' (Francia)

'Valor sentimental' (Noruega)

'Sirat' (España)

'La voz de Hind' (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Arco'

'Elio'

'Las guerreras K-pop'

'Little Amèlie'

'Zootrópolis 2'

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'The Alabama Solution'

'Come See Me in the Good Light'

'Cutting Through Rocks'

'Mr. Nobody contra Putin'

'La vecina perfecta'

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

'Butcher’s Stain'

'A Friend of Dorothy'

'Jane Austen’s Period Drama'

'The Singers'

'Two People Exchanging Saliva

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Butterfly'

'Forevergreen'

'The Girl Who Cried Pearls'

'Retirement Plan'

'The Three Sisters'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'All the Empty Rooms'

'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'

'Chldren No More: 'Were and Are Gone''

'The Devil Is Busy'

'Perfectly a Strangeness'

