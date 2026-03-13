Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El FBI blinda la gala de los Premios Oscar ante un posible ataque con drones por parte de Irán

El FBI anuncia que blindará su alfombra roja para resguardar a las estrellas ante la guerra abierta en Oriente próximo, "hay mucho miedo".

Manuel Pinardo
Publicado:

La 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reforzará su seguridad ante el temor de un posible ataque iraní con drones, después de que el FBI alertara de que el régimen de Teherán planea atacar "objetivos no especificados en California".

Los organizadores temen que el régimen de los ayatolás pueda considerar tomar represalias contra los bombardeos de Estados Unidos e Israel lanzando drones contra uno de los eventos estadounidense más importantes. El boletín de alerta del FBI, avisaba de una posible represalia iraní si Estados Unidos atacaba Irán, ataque que se ha llevado a cabo.

El productor de los Óscar lo confirma

En la rueda de prensa de la presentación de la ceremonia, Raj Kapoor, productor ejecutivo, confirmó en declaraciones que la ceremonia contará con medidas de seguridad reforzadas y una colaboración con las autoridades. “Todos los años vigilamos lo que está ocurriendo en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y del departamento de Policía de Los Ángeles”, señaló.

Queremos que todo el mundo que venga a esta gala y que la presencie se sienta seguro, protegido y bienvenido”, afirmó Kapoor, que sostiene que “como equipo de producción es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se haga realidad”.

Los Angeles Times explica que las fuerzas del orden del estado han endurecido las medidas de control y vigilancia alrededor del teatro, una zona donde también se concentrará numeroso público antes de la ceremonia.

El evento sigue su curso

Tras la alerta, los Oscar sigue adelante con su planificación habitual. Aunque no han querido dar detalles, el evento sigue adelante. Una gala que aspira a desarrollarse con "normalidad absoluta y con la sensación de seguridad máxima".

Tras la alerta del FBI, varias autoridades han tratado de rebajar la alarma pública generada. Gavin Newsom, gobernador de California, aseguró en redes sociales de que no tiene constancia de "amenazas inminentes" contra Estados Unidos.

Varias autoridades han tratado de rebajar la alarma pública generada a raíz de la alerta del FBI. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró en X no tener constancia de “amenazas inminentes” contra Estados Unidos y explicó que mantiene una “coordinación constante con responsables de seguridad e inteligencia para supervisar las posibles amenazas a California.

El gobernador de California se pronuncia

“Aunque en este momento no tenemos constancia de ninguna amenaza inminente, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”, continuó Newsom.

Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios federales y locales de las fuerzas del orden para compartir recursos y supervisar el conflicto en curso en Oriente Próximo y evaluar cualquier posible impacto en nuestras comunidades, finalizó Newson.

