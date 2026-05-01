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La moda regresa a la gran pantalla con el estreno de 'El diablo viste de Prada 2'

Casi dos décadas después del éxito original, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci protagonizan la secuela más esperada de este año en Hollywood.

Meryl Streep en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO 01/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La moda regresa a la gran pantalla con el estreno de 'El diablo viste de Prada 2' | EUROPAPRESS

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Sara Sebastián
Publicado:

Han pasado casi 20 años desde que Andy (Anne Hathaway) cambió sus amplios jerséis por tacones y alta costura en las oficinas de la revista de moda 'Runway'. Ahora, convertida en jefa de una marca de lujo, vuelve a situarse frente a frente con Miranda (Meryl Streep), que empieza a experimentar los desafíos de la era digital en su revista.

¿Qué sucede en 'El diablo viste de Prada 2'

La elegante redacción de 'Runway' ya no es lo que era y para conseguir volver a sacarla a flote Miranda tendrá que lograr, desesperadamente, la inversión de un grupo de marcas de lujo dirigido ahora por Emily Charlton (Emily Blunt), su ambiciosa exasistente convertida en una poderosa ejecutiva de una empresa rival.

Todo esto, en medio de un panorama donde los medios impresos pierden terreno frente al mundo digital. Ambas mujeres se enfrentan en una intensa batalla por los ingresos publicitarios mientras Miranda, cada vez más cerca de la jubilación, lucha por mantener su legado intacto, generando un juego de poder, ingenio y ambición en el difícil mundo de la moda y los medios de comunicación.

La nueva entrega mantiene el elenco original

La producción estadounidense, dirigida de nuevo por David Frankel, llega a los cines este jueves protagonizada por el elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverán a ser Miranda, Andy y Emily una vez más. Stanley Tucci reaparece de nuevo como Nigel.

Al reparto, se incorporan otros rostros como Kenneth Branagh, en el papel del marido de Miranda, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B.J. Novak o Justin Theroux.

El fenómeno de 'El diablo viste de Prada'

En 2006, la primera entrega de la película congregó a toda una generación en las salas de cine. Fue un fenómeno cultural que arrasó en taquilla. Con una recaudación mundial que superó los 300 millones de dólares, la cinta se instaló como un referente del cine ambientado en el mundo de la moda. Además, la interpretación de Meryl Streep como Miranda Priestly fue ampliamente aclamada por la crítica, llegando a recibir una nominación al Óscar a Mejor Actriz.

La cinta dejó escenas icónicas que siguen siendo recordadas a día de hoy y que se han convertido en parte de la cultura popular como el famoso discurso del "jersey cerúleo". Fue tal su impacto que, casi dos décadas después, continúa siendo una de las producciones más citadas cuando se habla de cine y moda en la cultura contemporánea.

Rosalía, galardonada como Mujer del Año por la revista Billboard

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Meryl Streep en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO 01/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

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