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Onda Cero Podcast estrena el 6 de mayo 'Los perseguidos', la mayor producción de ficción en audio del año

Basada en la novela homónima de Fernando Benzo, ganadora del premio Azorín, 'Los perseguidos' cuenta con el mejor casting del audio en español: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel o Candela Serrat.

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Onda Cero Podcast estrena el 6 de mayo 'Los perseguidos', la mayor producción de ficción en audio del año | atresplayer

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Eduardo Siles
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'Los perseguidos' es una historia en la que la protagonista es Daniela Lozano, una periodista que empieza a sospechar que la muerte de su novio, supuestamente un accidente, en realidad es un asesinato. Decide investigar por su cuenta… y ahí es donde se mete en un lío enorme. Su investigación destapa una trama muy turbia: policías corruptos, mafia internacional y hasta conexiones con el Ministerio del Interior. No está sola, se une a Peyo, un exconvicto que busca redimirse. Juntos intentan encontrar a un personaje clave, un traficante desaparecido, que puede explicar todo lo que está pasando.

Esta historia es la que ahora se lleva a Onda Cero Podcast, La serie, de ocho capítulos, ha sido grabada con la tecnología Dolby Atmos para una experiencia inmersiva nunca antes escuchada en el audio de nuestro país.

¿Dónde puedo escucharla?

Los dos primeros capítulos estarán disponibles el día 6 de mayo en la web y app de Onda Cero y, cada semana, se estrenará uno nuevo. Las principales plataformas de audio estrenarán una entrega semanal. ‘Los perseguidos’ sigue la investigación de la periodista Daniela Lozano sobre la muerte de su pareja, un caso que pronto revela una compleja trama de corrupción que conecta a policías, mafias internacionales y las más altas esferas políticas. En su búsqueda, contará con la ayuda de Peyo, un expresidiario que guarda claves fundamentales para destapar la red. La serie conecta a las pandillas de delincuentes juveniles de la España de los años 80 con las tramas de corrupción política de la actualidad, utilizando un lenguaje narrativo y un tratamiento del sonido y música diferentes para las dos líneas temporales.

Escrita y dirigida por Pablo Lara, la serie apuesta por un lenguaje narrativo cinematográfico, con diseño sonoro de Adrián Velasco y música original de Miguel Lara. Además, marca un hito técnico al haber sido grabada y editada con la innovadora tecnología Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia inmersiva inédita en el podcast en España. La producción ha sido desarrollada en Eva Tecnison, con Mireia García al frente de producción y Miguel Ángel Cuevas como director de proyecto. La producción ejecutiva corre a cargo de José María Moix (Onda Cero Podcast), Francisco Cordero y Pablo Lara (Break The Format).

Los dos primeros episodios de 'Los perseguidos' estarán disponible a partir del 6 de mayo en la web y app de Onda Cero; y cada semana se estrenará uno nuevo. En las principales plataformas de audio habrá un capítulo nuevo cada semana.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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