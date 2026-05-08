Manel Loureiro regresa al thriller político con 'Antes de que todo cambie': "Quería escribir una novela adictiva"

Manel Loureiro vuelve a las librerías con 'Antes de que todo cambie', un thriller político en el que combina conspiraciones internacionales, espionaje y tensión psicológica en una carrera contrarreloj que pone en jaque a Europa. La novela tiene como protagonistas a Samuel Hoyos y la inspectora Julia Duarte, dos personajes marcados por el pasado y obligados a enfrentarse a sus propios límites.

Loureiro asegura que su principal objetivo era crear un libro entretenido, adictivo y que a la gente le divierta. "Que no puedan levantarse de la silla y quieran leer cada vez más, la lectura tiene que ser divertida", comenta. Detrás de la trama, también explica que existe una reflexión más profunda sobre la culpa y la capacidad de perdonarse a uno mismo. "Todos hemos tenido errores alguna vez en la vida. Perdonarnos a nosotros mismos es el perdón más difícil", señala.

Un atentado y una amenaza contra Europa

La novela arranca con una premisa inquietante: un hombre al límite acepta ejecutar un atentado contra todos los líderes de la Unión Europea durante una cumbre celebrada en la isla gallega de A Toxa. Samuel Hoyos, marcado por un pasado turbulento recibe una propuesta: convertirse en el responsable del mayor magnicidio de la historia.

Frente a él, Julia Duarte, encargada de una investigación que terminará conectándola con secretos y heridas del pasado.

Acción, espionaje y dilemas morales

Con un ritmo cinematográfico y escenas de tensión, Loureiro apuesta por un thriller que combina lo local con lo global. La novela aborda temas como el poder, la manipulación, la venganza y la redención en un contexto político marcado por la incertidumbre actual.

El escritor recalca que quiere mostrar una realidad reconocible para el lector, reflejando una sociedad donde "todo puede cambiar".

Ese componente humano se mezcla con una trama de conspiraciones y operaciones que mantiene la tensión hasta el final. Loureiro, conocido por sus éxitos internacionales como Apocalipsis Z o Cuando la tormenta pase, vuelve a apostar por una novela intensa que busca enganchar al lector desde las primeras páginas. "Si llegas a la página 47 y dejas de leer, habré fallado con mi trabajo", afirma.

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