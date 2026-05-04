Santoral
Lista de todos los santos de mayo 2026: santoral día a día
Mayo reúne algunas de las celebraciones religiosas más populares del año con festividades en distintas regiones de España desde San José Obrero hasta San Isidro Labrador o la Virgen de Fátima.
Publicidad
El santoral del mes de mayo reúne algunas de las festividades más populares del calendario católico.
Además de su dimensión religiosa, muchas de estas celebraciones están ligadas a tradiciones locales, romerías y fiestas patronales repartidas por toda España.
Mayo es también el mes dedicado a la Virgen María por lo que varias fechas tienen un significado especial para los fieles.
Santoral 2026 de mayo por días
A continuación puedes consultar la lista completa de santos que se conmemoran durante el mes de mayo:
- Santoral 1 de mayo: San José Obrero, San Jeremías y Santa Grata.
- Santoral 2 de mayo: San Atanasio, Santa Flaminia y Santa Zoe.
- Santoral 3 de mayo: San Felipe apóstol, Santiago el Menor y Santa Violeta.
- Santoral 4 de mayo: San José María Rubio, San Florián y San Godofredo.
- Santoral 5 de mayo: San Ángel de Sicilia, San Hilario de Arlés y Santa Crescenciana.
- Santoral 6 de mayo: Santo Domingo Savio, San Eadberto y Santa Benita.
- Santoral 7 de mayo: San Juan de Beverley, San Agustín Roscelli y Santa Domitila.
- Santoral 8 de mayo: San Acacio, Nuestra Señora de Luján y San Pedro de Tarantasia.
- Santoral 9 de mayo: San Gregorio Ostiense, San Isaías y San Hermas.
- Santoral 10 de mayo: San Juan de Ávila, San Gordiano y San Calepodio.
- Santoral 11 de mayo: San Mamerto, San Ignacio de Láconi y San Estanislao.
- Santoral 12 de mayo: San Pancracio, San Nereo y San Aquileo.
- Santoral 13 de mayo: Virgen de Fátima, San Pedro Regalado y San Andrés Huberto Fournet.
- Santoral 14 de mayo: San Matías apóstol, San Bonifacio y San Poncio.
- Santoral 15 de mayo: San Isidro Labrador, San Torcuato y San Simplicio.
- Santoral 16 de mayo: San Simón Stock, San Honorato y Santa Gertrudis.
- Santoral 17 de mayo: San Pascual Bailón, San Restituto y San Adrión.
- Santoral 18 de mayo: San Juan I papa, San Félix de Cantalicio y San Venancio.
- Santoral 19 de mayo: San Crispín de Viterbo, San Pedro Celestino y San Ivo.
- Santoral 20 de mayo: San Bernardino de Siena, San Anastasio y San Hilario.
- Santoral 21 de mayo: San Cristóbal Magallanes, San Teobaldo y San Eugenio.
- Santoral 22 de mayo: Santa Rita de Casia, San Juan de Parma y San Atón.
- Santoral 23 de mayo: Santa Joaquina de Vedruna, San Desiderio y San Eutimio.
- Santoral 24 de mayo: María Auxiliadora, San Vicente de Lérins y San Donaciano.
- Santoral 25 de mayo: San Beda el Venerable, Santa Magdalena Sofía Barat y San Gregorio VII.
- Santoral 26 de mayo: San Felipe Neri, San Eleuterio y San Próspero.
- Santoral 27 de mayo: San Agustín de Canterbury, San Bruno de Würzburg y San Restituto.
- Santoral 28 de mayo: San Germán de París, San Guillermo de Gellone y San Emilio.
- Santoral 29 de mayo: San Maximino de Tréveris, San Cirilo de Cesarea y San Úrsulo.
- Santoral 30 de mayo: San Fernando III, San Anastasio de Pavía y San Gabino.
- Santoral 31 de mayo: Visitación de la Virgen María, San Félix de Nicosia y Santa Petronila.
Santos más destacadas de mayo
Mayo reúne varias festividades especialmente populares en España. Una de las más señaladas es la de San José Obrero(1 de mayo) , patrón de los trabajadores. Su celebración coincide con el Día Internacional del Trabajo que es festivo en toda España. En localidades con tradición obrera como en zonas industriales de Asturias, País Vasco o Cataluña se mantienen misas y actos conmemorativos.
También destaca San Isidro Labrador(15 de mayo), patrón de Madrid y de los agricultores. Es festivo en la ciudad de Madrid y se celebra con romerías en la Pradera de San Isidro, verbenas en barrios como La Latina y Carabanchel y tradiciones muy arraigadas como los chulapos, las rosquillas y las procesiones.
Además, en localidades rurales de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía se organizan bendiciones de campos y fiestas agrícolas.
El 13 de mayo se conmemora la aparición de la Virgen de Fátima, una fecha de gran devoción en Portugal, especialmente en el santuario de Fátima, que reúne a miles de peregrinos, pero también en España. Galicia, Extremadura y Andalucía son algunas de las comunidades donde más se conmemora esta advocación y se realizan procesiones nocturnas con velas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad