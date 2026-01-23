Cuándo son los premios Oscar 2026: fecha, hora y nominados

Desde la alfombra roja hasta la entrega del último galardón, millones de espectadores estarán pendientes de cada detalle en la gala de los Premios Oscar 2026. Actores, actrices, directores y profesionales de la industria cinematográfica se darán cita en una noche llena de emoción, discursos memorables y momentos que pasarán a la historia.

Si eres amante del cine y no quieres perderte esta cita imprescindible, te preguntarás cuándo son los Premios Oscar 2026, a qué hora empieza la ceremonia y cómo seguirla en directo desde España. En este artículo te contamos todo: la fecha oficial, el horario previsto y toda la información clave para que puedas organizarte y disfrutar de la noche más importante de Hollywood sin perderte nada.

¿Qué día y a qué hora se celebran los Premios Oscar?

Como cada año, la entrega de premios Oscar 2026 se realizará en el Dolby Theater ubicado en Hollywood, en Los Ángeles, California. Podrás disfrutar de la ceremonia el domingo 15 de marzo a las 7 p.m. ET (Hora del Este) y 4 p.m. PT (Hora del Pacífico).

Si se mantienen los horarios habituales, en España la gala suele comenzar entre las 03:00 y las 04:00 h de la madrugada del 16 de marzo.

¿Qué películas son los favoritas para ganar los Premios Oscar?

Una batalla tras otra: podría ser la gran ganadora. Este film de Paul Thomas Anderson está considerado como uno de los mejores del año. Se ha llevado ya varios premios en ceremonias previas, incluyendo los Globos de Oro, y parte como una de las grandes favoritas tanto por la crítica como por el público, lo que refuerza sus opciones de arrasar la noche del 15 de marzo.

Hamnet: esta es otra de las apuestas fuertes de la academia. La cinta nos cuenta la historia de Agnes y William Shakespeare, que deben afrontar la muerte de su hijo Hamnet tras una epidemia que sacude la Inglaterra del siglo XVI. A través de su dolor, el relato muestra cómo el vínculo familiar y la creación artística se convierten en refugios para sobrellevar la pérdida.

Sinners: ¿una película de terror favorita para ganar un Oscar? Sí, este film es uno de los preferidos para hacerse con la estatuilla. La cinta, protagonizada por Michael B. Jordan, narra el regreso de dos hermanos gemelos a Mississippi durante la época de la Ley Seca, con la intención de abrir un club nocturno. Sin embargo, la inauguración atrae la atención de un vampiro, decidido a infiltrarse en el local para transformar a sus asistentes y obligarlos a unirse a su oscuro culto.

Finalmente, la española Sirat irá a los Oscar en dos categorías: mejor largometraje internacional y mejor sonido. Escrita y dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, Sirat recibe el reconocimiento internacional con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis, y su hijo menor, Esteban, por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

Lista de nominados Premios Oscar 2026: Sirat, película española, entre las candidatas

MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Ryan Coogler por 'Los pecadores'

Josh Safdie por 'Marty Supreme'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Ethan Hawke por 'Blue Moon'

Michael B. Jordan por 'Los pecadores'

Wagner Moura por 'El agente secreto'

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue: Canción para dos'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Emma Stone por 'Bugonia'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Deloy Lindo por 'Los pecadores'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

Wunmi Mosaku por 'Los pecadores'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Blue Moon'

'Un simple accidente'

'Marty Supreme'

'Valor sentimental'

'Los pecadores'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Sueños de trenes'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Frankenstein'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

'Sueños de trenes'

MEJOR MONTAJE

'F1'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Valor sentimental'

'Los pecadores'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

MEJOR VESTUARIO

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Los pecadores'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Frankenstein'

'National Treasure'

'Los pecadores'

'The Smashing Machine'

'La hermanastra fea'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Avatar: Fuego y ceniza'

'F1'

'Jurassic World: El renacer'

'Laberinto en llamas'

'Los pecadores'

MEJOR SONIDO

'F1'

'Frankenstein'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

'Sirat'

MEJOR MÚSICA

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

MEJOR CANCIÓN

'Diane Warren: Relentless': Dear Me

'Las guerreras K-pop': Golden

'Los pecadores': I Lied to You

'Sueños de trenes': Train Dreams

'Viva Verdi!': Sweet Dreams of Joy

MEJOR CASTING

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'El agente secreto'

'Los pecadores'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'El agente secreto' (Brasil)

'Un simple accidente' (Francia)

'Valor sentimental' (Noruega)

'Sirat' (España)

'La voz de Hind' (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Arco'

'Elio'

'Las guerreras K-pop'

'Little Amèlie'

'Zootrópolis 2'

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'The Alabama Solution'

'Come See Me in the Good Light'

'Cutting Through Rocks'

'Mr. Nobody contra Putin'

'La vecina perfecta'

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

'Butcher’s Stain'

'A Friend of Dorothy'

'Jane Austen’s Period Drama'

'The Singers'

'Two People Exchanging Saliva

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Butterfly'

'Forevergreen'

'The Girl Who Cried Pearls'

'Retirement Plan'

'The Three Sisters'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'All the Empty Rooms'

'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'

'Chldren No More: 'Were and Are Gone''

'The Devil Is Busy'

'Perfectly a Strangeness'

