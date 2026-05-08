Rosalía revoluciona Sevilla: un hotel de lujo, montaditos y una canción en el Guadalquivir

Rosalía ha desatado la locura en Sevilla. La artista catalana está, desde este jueves, hospedada en el lujoso Hotel Alfonso XIII, en pleno corazón de la ciudad. Numerosos fans y medios de comunicación hacen guardia en la puerta para poder saludarla o hacerse fotos con la estrella.

La intérprete, que llegaba de Londres por sorpresa, ha sido grabada paseando por la Avenida de la Constitución y haciéndose selfies con algunos de sus seguidores que no han dudado en declararle su amor. "Rosalía, te quiero" o "Eres la mejor", son algunos de los cumplidos que ha recibido por parte de los sevillanos.

Ella se ha dejado fotografiar, ha firmado discos e incluso ha abrazado a todos aquellos fans que se le han acercado. A pesar de las medidas de seguridad y los guardaespaldas que la acompañan, la artista ha demostrado en todo momento la naturalidad que la caracteriza, hasta el punto de que se ha arrancado a bailar al ritmo de "Vivir así es morir de amor", que cantaba un artista callejero.

Para cenar, un 'Piripi'': "Muy bueno"

En su primera salida a pie por las calles del casco histórico ha visitado un emblemático negocio con algunas de las tapas más clásicas. Se trata de la Bodeguita Antonio Romero, una taberna de toda la vida donde lo más tradicional es pedirse un montadito, el 'piripi', elaborado a base de lomo de cerdo, bacon, queso fundido, rodajas de tomate y alioli. Y que ha gustado bastante a la catalana. "Muy bueno", ha dicho al salir del local.

"Un honor" para este negocio sevillano que ha publicado en su perfil de Instagram una foto de los empleados junto a la cantante a la que dan las gracias por elegirlos "para saborear" su cocina. "Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte. Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un 'Piripi'!", señalan.

Actuación especial en el Guadalquivir este sábado

La visita de Rosalía se enmarca en la presentación de una conocida serie y que ha sido rodada en Sevilla. Será este sábado 9 de mayo cuando la artista, ofrezca una actuación "especial" en pleno río Guadalquivir y cuyas entradas, gratuitas, se han agotado en tiempo récord.

Esta actuación, que se ha mantenido en secreto hasta su llegada, tiene lugar en medio de un 'parón' de su gira mundial Lux Tour, que retoma el próximo 4 de junio en el Kaseya Center de Miami, tras haber culminado el pasado 5 de mayo la parte europea en el The O2 de Londres.

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