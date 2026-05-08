Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Conciertos

Rosalía revoluciona Sevilla: un hotel de lujo, montaditos y una canción en el Guadalquivir

La cantante ha llegado por sorpresa a Sevilla para "regalar una canción" a la ciudad en el marco del estreno mundial de una serie.

Rosal&iacute;a

RosalíaEUROPAPRESS

Publicidad

Marta Álvarez
Publicado:

Rosalía ha desatado la locura en Sevilla. La artista catalana está, desde este jueves, hospedada en el lujoso Hotel Alfonso XIII, en pleno corazón de la ciudad. Numerosos fans y medios de comunicación hacen guardia en la puerta para poder saludarla o hacerse fotos con la estrella.

La intérprete, que llegaba de Londres por sorpresa, ha sido grabada paseando por la Avenida de la Constitución y haciéndose selfies con algunos de sus seguidores que no han dudado en declararle su amor. "Rosalía, te quiero" o "Eres la mejor", son algunos de los cumplidos que ha recibido por parte de los sevillanos.

Ella se ha dejado fotografiar, ha firmado discos e incluso ha abrazado a todos aquellos fans que se le han acercado. A pesar de las medidas de seguridad y los guardaespaldas que la acompañan, la artista ha demostrado en todo momento la naturalidad que la caracteriza, hasta el punto de que se ha arrancado a bailar al ritmo de "Vivir así es morir de amor", que cantaba un artista callejero.

Para cenar, un 'Piripi'': "Muy bueno"

En su primera salida a pie por las calles del casco histórico ha visitado un emblemático negocio con algunas de las tapas más clásicas. Se trata de la Bodeguita Antonio Romero, una taberna de toda la vida donde lo más tradicional es pedirse un montadito, el 'piripi', elaborado a base de lomo de cerdo, bacon, queso fundido, rodajas de tomate y alioli. Y que ha gustado bastante a la catalana. "Muy bueno", ha dicho al salir del local.

"Un honor" para este negocio sevillano que ha publicado en su perfil de Instagram una foto de los empleados junto a la cantante a la que dan las gracias por elegirlos "para saborear" su cocina. "Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte. Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un 'Piripi'!", señalan.

Actuación especial en el Guadalquivir este sábado

La visita de Rosalía se enmarca en la presentación de una conocida serie y que ha sido rodada en Sevilla. Será este sábado 9 de mayo cuando la artista, ofrezca una actuación "especial" en pleno río Guadalquivir y cuyas entradas, gratuitas, se han agotado en tiempo récord.

Esta actuación, que se ha mantenido en secreto hasta su llegada, tiene lugar en medio de un 'parón' de su gira mundial Lux Tour, que retoma el próximo 4 de junio en el Kaseya Center de Miami, tras haber culminado el pasado 5 de mayo la parte europea en el The O2 de Londres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La moda regresa a la gran pantalla con el estreno de 'El diablo viste de Prada 2'

Meryl Streep en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO 01/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Cultura

La artista Rosalía, en el primero de sus conciertos en Madrid Europa Press 30/03/2026

Rosalía revoluciona Sevilla: un hotel de lujo, montaditos y una canción en el Guadalquivir

Manel Loureiro

Manel Loureiro regresa al thriller político con 'Antes de que todo cambie': "Quería escribir una novela adictiva"

Imagen de Marta Platell

'El baile de las criadas', de Marta Platel, ganadora del Premio Fernando Lara 2026

El torero valenciano Román
San Isidro 2026

'El toreo es de verdad', el spot que desafía a la inteligencia artificial

The Rolling Stones en la presentación de su nuevo álbum
Música

Los Rolling Stones presentan su nuevo disco, ‘Foreign Tongues’

Los Perseguidos - horizontal logo
Podcast

Onda Cero Podcast estrena el 6 de mayo 'Los perseguidos', la mayor producción de ficción en audio del año

Basada en la novela homónima de Fernando Benzo, ganadora del premio Azorín, 'Los perseguidos' cuenta con el mejor casting del audio en español: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel o Candela Serrat.

Santoral mayo
Santoral

Lista de todos los santos de mayo 2026: santoral día a día

Mayo reúne algunas de las celebraciones religiosas más populares del año con festividades en distintas regiones de España desde San José Obrero hasta San Isidro Labrador o la Virgen de Fátima.

Meryl Streep en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO 01/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La moda regresa a la gran pantalla con el estreno de 'El diablo viste de Prada 2'

Pieza del británico Thomas Houseago en los jardines de Banca March.

El jardín secreto de Banca March abre sus puertas para la primera exposición en España de Thomas Houseago

Cantante Patti Smith

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Publicidad