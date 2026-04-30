El jardín secreto de Banca March abre sus puertas para la primera exposición en España de Thomas Houseago

Los verdes jardines de Banca March reabren sus puertas para acoger la primera exposición en España del escultor británico Thomas Houseago. Situada en pleno centro de Madrid, la Isla verde volverá a recibir visitas con motivo de la muestra 'Esculturas', que ocupará sus espacios desde el 1 de mayo hasta el 30 de octubre de este año.

Serán siete obras monumentales las que den vida a la sede madrileña de la entidad bancaria. Concebido junto con Vande, firma internacional especializada en la venta privada de obras de arte y en la producción cultural; el proyecto expositivo se abre al público de forma gratuita.

La monumental Large Walking Figure I (Leeds), de 2013, de casi cinco metros de altura o la reciente Janus - Mirror - Figure, de 2025, son algunas de las esculturas realizadas con materiales tradicionales como el yeso, el bronce o el aluminio, que se combinan con elementos industriales como varillas de hierro y cáñamo.

Las claves para conocer la obra Houseago

La figura humana se posiciona en el centro de las obras de Thomas Houseago. El británico vuelca en sus piezas su interés personal por tender puentes entre la historia del arte y la cultura popular contemporánea. Con referencias que van de Ziggy Stardust de David Bowie a Darth Vader de George Lucas, Houseago cruza influencias hasta ser capaz de definir su propio lenguaje, en el que tradición y modernidad conviven sin jerarquías.

De entre los escultores contemporáneos, Houseago sobresale como uno de los más destacados de su generación. A principios de la década de 1990, estudió en la Central Saint Martins de Londres, y posteriormente se trasladó a De Ateliers, en Ámsterdam. Tras pasar varios años en Bruselas, se mudó a Los Ángeles para trabajar hasta 2004.

Su obra se ha expuesto internacionalmente en importantes instituciones, entre ellas TANK Shanghai, China (2023); el Centro Pompidou-Metz, Francia (2022); el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2019); la Royal Academy, Londres (2019); la Galleria Borghese, Roma (2013); el Storm King Art Center, Nueva York (2013); y la Inverleith House, Edimburgo (2011).

El jardín secreto de Banca March

Cuando se cumple el centenario de Banca March, la institución celebra esta importante efeméride reabriendo las puertas de esta maravilla natural. En el centro de la capital, junto a un emblemático edificio de principios del siglo XX, integra arte y naturaleza a lo largo de sus más de 1600 metros cuadrados.

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