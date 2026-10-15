Sergio Hernández Carrasco, finalista del Premio Planeta: "Uno jamás imagina lo que es estar aquí"

El escritor y guionista de cómic Sergio Hernández Carrasco, con la novela 'La añoranza' -una obra sobre exilio, poesía y memoria-, ha sido el finalista del Premio Planeta 2026. Hijo de un librero, Sergio Hernández Carrasco ha agradecido al jurado el haber valorado con este premio su obra y ha reconocido que "uno nunca imagina lo que es estar aquí".

"Me vais a disculpar, los nervios y la emoción juegan malas pasadas. Lo primero que quería hacer es dar las gracias al jurado porque valorar así una novela como esta, que significa tanto para mí, es muy especial", ha agradecido el escritor y guionista valenciano.

"Mi padre, durante muchos años, ha sido librero y se de primera mano lo que supone este premio. He crecido con este galardón viéndolo en las librerías y los estantes. Uno, cuando empieza a escribir, jamás imagina lo que es estar aquí. Es doblemente especial por que 'La añoranza' es una obra que me ha transformado al escribirla. Me he descubierto a mí mismo y la historia de nuestro país", han sido las primeras palabras del finalista del Premio Planeta 2026.

"'La añoranza' comienza en Barcelona en 1959, nuestra protagonista es Julia Ferré, una estudiante de un colegio de monjas que está a puntito de cumplir los 18 años. Y la novela arranca, precisamente, cuando ella huye de la Guardia Civil porque está manifestándose con motivo del 20 aniversario de la Guerra Civil, una manifestación clandestina, como ya imaginareis, en el 59... Y la Policía la está persiguiendo con la pistola en mano. Nada le hace imaginar que la casa en la que encuentra refugio le salvará la vida para siempre la vida y transformará su mundo", asegura Sergio Hernández Carrasco sobre 'La añoranza'.

'La Añoranza' narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado.

Isabel Allende, premio Planeta 2026

Tras desvelarse el finalista, el jurado ha dado paso a la ganadora del Premio Planeta 2026: la escritora chilena Isabel Allende, con su novela 'La hora antes del alba', una obra en la que aborda la resistencia de una mujer frente a la represión y la capacidad de reconstruir su vida tras la violencia de una dictadura.

Este galardón está dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista