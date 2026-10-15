Felipe VI reivindica la literatura en el Premio Planeta: "La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas"

El rey Felipe VI ha puesto en valor el papel de la literatura como herramienta para comprender la sociedad y fortalecer la convivencia democrática durante la celebración del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela. El monarca, acompañado por la reina Letizia, ha participado este jueves en Barcelona en una edición especialmente significativa para uno de los galardones literarios más importantes de España.

Aunque no es habitual que el Rey intervenga en esta ceremonia, la ocasión ha merecido una excepción. Así lo ha explicado el propio Felipe VI, que ha recordado que hace dos años también tomó la palabra con motivo del 75 aniversario del Grupo Planeta. Esta vez, el protagonismo ha recaído en las 75 ediciones del premio, una trayectoria que el monarca ha relacionado con la evolución de la literatura y de la sociedad española.

Felipe VI recuerda los orígenes del Premio Planeta

Durante su intervención, el Rey ha recordado que José Manuel Lara creó el galardón en 1952 con el propósito de impulsar la lectura y mejorar las oportunidades de los escritores. Desde entonces, ha señalado, el Premio Planeta ha acompañado los cambios sociales y culturales de España, convirtiéndose en un reflejo de distintas generaciones.

Para ilustrarlo, Felipe VI ha mencionado las obras de autores como Mercedes Salisachs, Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán, cuyas novelas permitieron retratar diferentes momentos de la historia reciente del país. Desde las dificultades de la posguerra hasta las contradicciones de la Transición y las desigualdades de finales de los años setenta, el monarca ha destacado la capacidad de la literatura para mostrar cómo ha cambiado España.

El Rey destaca la literatura como instrumento de convivencia

Uno de los mensajes centrales del discurso ha sido la importancia de los libros para acercar experiencias y realidades diferentes. Felipe VI ha defendido que la lectura permite comprender mejor a otras personas y reconocer tanto las diferencias como los elementos que unen a una sociedad. "La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir, en esa diversidad, tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes", ha mencionado.

Para reforzar esta idea, ha recuperado una conocida reflexión de Ana María Matute, ganadora del Premio Planeta en 1954: "El que no inventa, no vive".

Una edición histórica con récord de participación

El monarca también ha destacado el arraigo del Premio Planeta entre escritores y lectores, una circunstancia que, según ha señalado, queda reflejada en el récord de participación de esta edición. Además, ha recordado que cada 15 de octubre el galardón reconoce tanto a escritores consolidados como a nuevas voces literarias.

En la recta final de su discurso, Felipe VI y la reina Letizia han felicitado al Grupo Planeta y a todas las personas que hacen posible la celebración del premio. El Rey ha concluido trasladando su interés por conocer las obras distinguidas durante la gala: "Esperamos con curiosidad e ilusión conocer al ganador o ganadora y al finalista de esta noche".