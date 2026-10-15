Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026: "Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola"

El Premio Planeta 2026 ya tiene ganador. Isabel Allende se ha alzado con el prestigioso galardón gracias a su novela 'La hora antes del alba', en una edición especialmente significativa que coincide con el 75 aniversario del Premio Planeta.

El fallo se ha dado a conocer este jueves en Barcelona, durante una gala que ha reunido a los Reyes Felipe VI y Letizia, al presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, a los miembros del jurado y a los nueve finalistas.

"Qué emoción tan grande", ha comenzado diciendo la autora, que ha agradecido al jurado haberla distinguido con el premio.

Allende ha confesado que nunca antes se había atrevido a participar en un concurso literario por miedo a no conseguir el reconocimiento. Una decisión que finalmente ha cambiado en esta etapa de su vida. "Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años", ha explicado con humor.

Una novela que recupera la historia de 'La casa de los espíritus'

La escritora también ha desvelado algunos detalles de su nueva novela, que supone el regreso al universo de La casa de los espíritus, escrita hace 45 años. En esta ocasión, la historia se centra en Alba, la nieta del patriarca, un personaje que sobrevivió a la violencia de la dictadura y cuyo futuro había despertado durante décadas la curiosidad de los lectores. "Desde que esa novela se publicó en 1982 he recibido innumerables mensajes de lectores, que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página", ha recordado. Allende ha explicado que la idea de recuperar al personaje también está relacionada con su preocupación por la situación política actual y el avance del autoritarismo.

La autora ha presentado su nueva obra como una historia ambientada en los años más oscuros de la dictadura, pero en la que también tienen un papel fundamental la maternidad, el amor y la solidaridad.

Además, ha explicado que el título hace referencia al momento más oscuro de la noche, cuando comienza a intuirse la llegada del amanecer. También ha revelado que eligió el seudónimo Luz Ventura como homenaje a las mujeres de La casa de los espíritus.

Una edición histórica del Premio Planeta

La ceremonia de este año tiene un significado especial. Se cumplen 75 ediciones desde que José Manuel Lara puso en marcha el premio en 1952, cuando Juan José Mira se convirtió en su primer ganador. Desde entonces, el galardón ha reconocido a numerosos escritores y ha contribuido a dar visibilidad a nuevas obras literarias.

El reconocimiento llega un año después de que Juan del Val ganara el Premio Planeta 2025 con Vera, una historia de amor.

Felipe VI destaca la importancia de la literatura

La gala también ha contado con una intervención excepcional del rey Felipe VI, que ha querido tomar la palabra con motivo del aniversario. "Desde entonces, el Premio ha acompañado la evolución de nuestras letras y, a través de ellas, la transformación de nuestro país. Y eso lo ilustran las novelas que han merecido esta distinción", ha señalado el monarca.

Felipe VI también ha destacado el papel del galardón en el reconocimiento de escritores consolidados y en el descubrimiento de nuevos talentos.