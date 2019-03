Scissor Sisters nos proponen ritmos discos en su nuevo single, 'Let's Have A Kiki'

En palabras de Ana Matronic, una de las cantantes del grupo, 'Let's Have A Kiki' significa 'Hagamos una fiesta'. Eso es exactamente lo que han hecho Scissor Sisters en su nuevo disco 'Magic Hour', que presentaban hace unos meses con el single 'Only The Horses'.

Aunque fue un viral en internet creado por un fan el que hizo que la canción 'Let's Have A Kiki' se convierta en el éxito inesperado de este disco.

Ahora es el grupo el que lanza el videoclip oficial de esta canción fiestera que nos recuerda que todavía queda mucho verano por delante.