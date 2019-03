Raphael nos enseña en exclusiva su camerino

Flores y catering de diseño. "Yo no pruebo nada de esto. Se lo comen todo mis músicos". nos dice. ¿Y un buen puñado de "chuches"? "No, esas tampoco son para mí. Lo único que me gusta es tomar algo de chocolate antes de salir al escenario. Me da energía", nos dice Raphael, que nos recibe en exclusiva en su camerino horas antes del concierto que ofrece en Madrid.

Éste es parte del vestuario que lucirá, con su tradicional color negro. "La gente siempre me ve con el mismo traje pero es distinto. Es el color que mejor va en los escenarios. Evita reflejos de las luces", nos comenta.

Descubrimos también que no suele calentar mucho la voz. "Todo lo que cante en el camerino lo dejo de cantar sobre el escenario", asegura.

En su actual gira suele interpretar 42 temas. Tangos, boleros y rancheras. Para no aburrir al público ni a él mismo. "Porque eso también es importante. Que el artista se lo pase bien y eso se nota", nos comenta.

Y vaya si se nota. Cincuenta años de profesión y cada vez que sube a un escenario siente que esa va a ser su gran noche.