¿Qué es lo que no debemos ponernos para ir a la playa?

Salimos a la calle en busca de la moda del verano. Mini shorts, camisetas ajustadas y tejidos muy frescos. En esta improvisada pasarela callejera también hay un hueco, como no, para el mal gusto.

Zapatos de plástico o sandalias con calcetines. Sepa que esto no es elegante, pues ocupa el puesto número 1 en el ranking de horteradas veraniegas. En el pódium de lo antiestético no faltan los bañadores slip masculinos demasiado ajustados. Huya de los shorts muy minis, no son bellos.

Se luce palmito, pero evite a toda cosa pasear con la camisa abierta, o con un nudo sin gracia que deje el ombligo al descubierto. Lugar privilegiado en la clasificación ocupa la riñonera, algo de los 90 que debe permanecer en su armario cerrado bajo llave.

Huya de estampados florales, de gorros extravagantes, o de las camisetas deportivas para pasear. Los pareos con tacón están totalmente prohibidos. Porque la discreción es el mejor look para esta temporada.