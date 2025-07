Muere a los 67 años el actor Michael Madsen, conocido por sus papeles en 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill'

Michael Madsen, actor conocido por sus papeles en las películas de Quentin Tarantino como 'Reservoir Dogs', 'Kill Bill', ' Los odiosos ocho' y 'Erase una vez en Hollywood' ha fallecido este jueves a los 67 años.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha informado 'The Hollywood Reporter' (THR) que los servicios de emergencia acudieron a su casa de Malibú tras una llamada al 911. Al llegar al apartamento han encontrado a Madsen inconsciente y ha sido declarado muerto a las 8:25 horas de la mañana, hora local.

Liz Rodríguez, su representante en EMR Media Entertainment, ha señalado a THR que el actor sufrió un paro cardíaco.

Trayectoria y filmografía

Michael Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957. Su madre, Elaine Madsen, fue escritora y productora ganadora de un Emmy, y su padre, Calvin, era bombero. Comenzó su carrera actoral en la Compañía de Teatro Steppenwolf de Chicago, bajo la tutela de John Malkovich.

Debutó en televisión en 1982 con pequeños papeles en St. Elsewhere, y en cine con WarGames (1983). Su carrera despegó gracias a su intensa presencia en pantalla y su participación en cintas como The Natural (1984), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993) y Species (1995).

Su colaboración con Quentin Tarantino lo consolidó en la fama. Interpretó al sádico Mr. Blonde en 'Reservoir Dogs' (1992) y tuvo un papel destacado como Budd en 'Kill Bill: Vol. 1 y 2' (2003–2004). También apareció en 'Los odiosos ocho' (2015) y 'Érase una vez en Hollywood' (2019).

