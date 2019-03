Un muerto y cuatro heridos tras desplomarse el escenario en el que iba a tocar Radiohead

Un concierto en Canadá de la banda británica de rock Radiohead fue cancelado después de que una parte del escenario se derrumbara durante las pruebas de sonido previas al espectáculo de ayer, dejando un muerto y tres heridos, según informó la Policía.



La banda no estaba en el escenario en el momento del accidente, según fuentes policiales, que ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, hora local en Downsview, a unos cinco kilómetros al norte del centro de Toronto.



Los representantes de la empresa a cargo de la promoción del concierto, Live Nation, no estuvieron inmediatamente disponibles para referirse al accidente. Mientras, funcionarios de Downsview no realizaron mayores comentarios sobre el incidente, aunque confirmaron que el concierto había sido cancelado.



El portavoz policial de Toronto Tim Burrows comunicó que alrededor de 20 personas se encontraban en las inmediaciones del escenario en el momento en que se produjo el derrumbe.



La Policía dijo a través de Twitter que un hombre de unos 30 años murió producto del accidente y que un sujeto de 45 años fue trasladado a un hospital local con una lesión en la cabeza que no ponía en riesgo su vida. La Policía señaló además que otros dos hombres sufrieron heridas de menor gravedad.



Burrows sostuvo que los investigadores todavía no estaban seguros de las causas del accidente.