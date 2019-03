El Metro de Nueva York busca músico para un público numeroso y con prisa

Más de mil quinientos millones de pasajeros suben y bajan de los vagones del metro de Nueva York cada año. Y no todos tienen prisa ¿Qué músico puede imaginar un público más numeroso?

Por eso ellos buscan convertir sus galerías en sus escenarios. Pero en Nueva York, no vale cualquiera. Aqui dan el carnet de 'músico de metro'. Conseguirlo es casi como firmar un contrato. Robinson lo está intentando:

"Significa seguridad, seguridad tanto artistica como económica, cuenta. Es saber que puedo venir y tocar cuando quiera y que siempre habrá gente para escucharme".

Gente dispuesta a escuchar y soltar unos dólares sorprendidos por ejemplo por un hombre orquesta como Jeff. Él tiene mas mérito. Ha estado a punto de no hacer la prueba: "Me ha costado llegar, dice, casi no entro por la puerta".

Pueden conseguir entre 30 y 300 euros al día. Por eso, no es fácil hacerse con una plaza. "Busco calidad, dice Alex, uno de los 33 jueces, pero también quiero que sean únicos, y soy un juez dificil, porque es la octava vez que lo hago y soy cada año mas exigente".

El suburbano neoyorkino concede 350 licencias. Si viaja a Nueva York, no tenga prisa.. y párese a escuchar cuando la música suene en el metro.