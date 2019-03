La "marcha atrás" de la Ley Sinde deja insatisfechos a los creadores

Prácticamente no hay canción, película, libro o videojuego que no esté disponible en la red, ya sea de forma legal o ilegal. El hecho de que aún no exista en España una ley al respecto ha llevado a que el 98 por ciento de las músicas descargadas no paguen derechos de autor.



Nuestro país, dicen los creadores, es el paraíso de los piratas, por eso exigen una ley que actúe -no contra los usuarios particulares- sino contra quienes se lucran distribuyendo el trabajo ajeno: "Hay que pelear contra esas cerca de 200 páginas webs que se están enriqueciendo a base de parasitar los contenidos creados por otras personas", exige José Manuel Tourné, de la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual.



En otros países la ley es mucho más dura de lo que aquí se propone. En Francia, con la llamada ley HADOPI, se ha cortado la conexión y multado a 60 usuarios particulares y se ha investigado a otros 600.000. En Estados Unidos, se ha llegado a multar a un usuario con un millón y medio de euros por descargarse 24 canciones, aunque suelen utilizarse también otras medidas disuasorias para evitar el pirateo.



Y en Italia, también existe una norma -aunque mucho más imprecisa- que permite descargar archivos que tengan una baja calidad o para fines educativos.



La ley española que ha quedado pendiente de aprobar- y que contaba con la oposición de los internautas- obligaba a que fuera un juez quien identificara a los dueños de las webs infractoras y establecía un procedimiento rápido de cierre de la página, de 10 días como máximo.