Maldita Nerea arrasa en Madrid

Fue una noche intensa y de buena música para los miles de asistentes que anoche abarrotaron el Palacio de los Deportes de Madrid. Entre los grupos que actuaron, los británicos McFly, que sólo necesitaron un tema, 'Baby Girl' para enloquecer a un público que gritó , se emocionó y bailó al ritmo de su música.

Junto a ellos, los madrileños de 'You don't know me' o 'Doctor Pitangu', y por supuesto Maldita Nerea, que presentó los temas de su nuevo trabajo, 'Fácil', junto a algunos de sus éxitos anteriores, como 'Tu mirada me hace grande', ante un público que apenas acusó el cansancio a pesar de las más de cinco horas de música en directo.

A su último disco, lanzado en mayo, fue al que más tiempo dedicaron. 'El error' o 'En el mundo genial de las cosas que dices' fueron algunos de los temas que interpretaron entre continuos mensajes de cariño y respeto a sus seguidores.

Recurrieron también a antiguos éxitos como 'Tu mirada' que tocaron casi a oscuras, con la luz de cientos de teléfonos móviles que crearon un ambiente íntimo en el Palacio de los Deportes. Dieciseis temas después del comienzo de su actuación, Maldita Nerea se despedía de sus fans con 'El secreto de los tortugas'.