Madonna viaja atrás en el tiempo con el vídeo 'Give me All Your Luvin'

"L - U - V, Madonna!", corean las raperas Nicki Minaj y M.I.A. al inicio del vídeo, en el que la llamada "ambición rubia", mirando también al presente, parece rendir tributo a algunas de sus más jóvenes herederas musicales, desde su amiga Britney Spears, hasta la Avril Lavigne de "Ex girlfriend", pasando por Gwen Stefani y la inefable Paris Hilton.

Los años 70 y sus melenas onduladas se dan la mano con los 80, especialmente en un momento del metraje, en el que sus protagonistas, vestidas con encaje blanco y cabello a lo Marilyn Monroe, rememoran los tiempos en los que Madonna cantaba "Like a Virgin".

El vídeo ha sido dirigido por Megaforce, un equipo francés de artistas gráficos que previamente trabajó para el rapero Kid Cudi en "Pursuit of Happiness" y que gusta de aplicar juegos visuales a enloquecidas narrativas aparentemente lineales.

El ritmo lúdico y bailable de "Give me Me All Your Luvin", producido por el DJ francés Martin Solveig, es sustentado por una dinámica coreografía con numerosos bailarines arropando a la artista.

Ésta transita desde el papel de una tradicional ama de casa hasta uno más propio del film "Boogie Nights", con sujetador de estampado animal, ironizando quizás sobre el estereotipo maternal más tradicional, al utilizar un muñeco con forma de niño a modo de balón.

Las continuas alusiones al mundo del fútbol americano, incluido el "Touchdown!" que cierra la pieza, resultan especialmente propicias, toda vez que la primera interpretación en vivo de este tema se producirá este domingo, con una actuación estelar en el intermedio de la final televisada de la Copa SuperBowl de EEUU.

La cantante acaba de desvelar también los títulos de las quince canciones que contendrán la edición "deluxe" de "MDNA", que se publicará el 23 de marzo, además de la recién estrenada "Give me All Your Luvin" y de "Masterpiece", canción incluida en la película "W.E." y reciente ganadora de un Globo de Oro.

Se trata de "Girls Gone Wild", "Gang Bang", "I'm Addicted", "Some Girls", "I Don't Give A", "Turn Up the Radio", "B-day Song", "Superstar", "I'm a Sinner", , "Falling Free", "Love Spent", "I Fucked Up" y "Beautiful Killer"