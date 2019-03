Madonna se confiesa 'adicta' en su nuevo single

Los fans de la reina del pop esperan con impaciencia que llegue el próximo 26 de marzo, día en el que saldrá a la venta el nuevo disco de la artista MDNA. Después de conocer otros singles de su nuevo trabajo como la propuesta tecno-pop que se marca la cantante en la canción 'Girl Gone Wild' o 'Gimme All Your Luvin' ahora conocemos como suena el tercer single 'I´m Addicted'

La reina del pop ha regalado a sus fans un minuto de su nuevo tema I'M Addicted. La artista ha anunciado que cada 3 días hará una publicación anticipando cada uno de los temas de su próximo disco hasta que llegue la fecha de salida, el 26 de marzo.

Algunas letras de MDNA parecen aludir a su ex marido Guy Ritchie

Antes de que se publique el disco los que lo han escchado aseguran que la cantante estadounidense Madonna parece aludir al fracaso de su matrimonio con el cineasta inglés Guy Ritchie en uno de los temas de su último álbum.

Las doce canciones que conforman ese último trabajo eminentemente tecno, más otras cuatro que se incluyen en la edición Deluxe del CD, pudieron escucharse en una sala privada de los emblemáticos estudios de Abbey Road en Londres, en el que los Beatles grabaron sus discos.

Esta sesión fue precedida por una enorme expectación al haberse divulgado previamente la letra de 'I Don't Give A' (Me importa una...), una canción en la que la artista narra un día en la vida de un matrimonio infeliz y que ha sido asociada con el fracaso de su relación con Ritchie. En ese tema, Madonna, de 54 años, incluye estrofas que parecen encerrar un mensaje velado a su "ex": "Intenté ser una buena chica. Intenté ser la esposa perfecta. Me apagué y me tragué mi luz. Intenté convertirme en todo lo que tú esperabas de mí. Y si ha sido un fracaso, me importa una...". "Levántate, ésta es tu vida, niños, tengo que hacer planes por teléfono, reunirme con la prensa, comprar un vestido, hacer todo esto para impresionar... hacer diez cosas a la vez y, si no te gusta...", dice Madonna en una de sus letras.

Madonna y Rictchie se divorciaron en 2008 tras ocho años de relación y dos hijos en común, Rocco, de 11 años, y David Banda, de 6, a quien adoptaron en Malawi en 2006. En otra de las canciones, "Gang Bang", la "Reina del Pop" vuelve a tocar el tema de las relaciones al hablar de "matar, con un balazo en la cabeza, a un examante", entre acordes "tecno". Otros temas son más bien melancólicos: con "I Fucked Up", incluido en la versión Deluxe, la artista entona una especie de "mea culpa", sin cesar de repetir que "lo siente", mientras en "Best Friend" lamenta el final de una amistad y la pérdida de su "mejor amigo".