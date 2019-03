Ve la luz el quinto disco de jazz de Kyle... Eastwood

Se trata del hijo mayor de Clint Eastwood: Kyle (Los Ángeles, 1968). Acaba de sacar nuevo disco, el quinto de su carrera. Asegura que fue su padre quien le inculcó el gusto por el jazz. Juntos han trabajado en muchas películas; Kyle siempre está componiendo la música porque, asegura, actuar no es lo suyo. Publicó su primer disco, 'From Here to There', en 1998, pero no volvió a editar álbum hasta 2004.

En 2002, Eastwood hijo firmó parte de la banda sonora de la película 'Mystic River' con su compañero de quinteto ocasional Michael Stevens, y después llegaron las de 'Million Dollar Baby', 'Cartas desde Iwo Jima', 'Banderas de nuestros padres', 'Gran Torino' e 'Invictus'.