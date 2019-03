Laura Pausini: “Nunca había ido al supermercado a comprar”

Así empezó todo para la cantante Laura Pausini. Corría el año 1993 y una joven italiana de 18 años llamada Laura Pausini se enfrentaba por primera vez a un escenario en el Festival de San Remo. Pese a ser su début ante las cámaras la cantante lo pasó con nota y ganó el certamen con su canción 'La Solitudine'.

A partir de este momento la vida de la artista cambió por completo. Con ese premio cambió su vida. Llegó el exito. Cuando uno vende 45 millones de discos, su dia a día no es normal. Pausini asegura que hasta hace unos años no sabía lo que era ir al banco, hacer las tareas doméstica u otras labores que forman parte del día a día del común de los mortales y que la italiana echaba de menos no conocer.

Por eso paró y se fue a su pueblo a vivir con su madre. A hacer todo eso que es normal para la gente, pero ella no había hecho nunca.

Y también hizo canciones, claro. Catorce de ellas han llegado a su nuevo disco 'Inedito'. Se trata del trabajo número 11 de su carrera y sale a la venta el 15 de noviembre.