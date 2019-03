Lady Gaga desata su lado masculino en los Video Music Awards de la MTV

La 28 edición de los Video Music Awards, los premios del canal MTV dedicados a los mejores vídeos del año, ha tenido como protagonistas a mujeres, ya que los principales galardones han ido a parar a manos de Katy Perry, Adele, Lady Gaga y Beyoncé Knowles. La entrega de premios, que duró dos horas y media, se llevó a cabo en el Teatro Nokia de Los Ángeles (California).

Katy Perry fue en especial la triunfadora de la gala. La cantante se hizo con tres galardones, cumpliendo con el pronóstico de favorita con el que partía. El mejor vídeo del año, los mejores efectos especiales y la mejor colaboración, estos dos últimos por "E.T.", junto a Kanye West, han sido las estatuillas que la estadounidense se ha llevado a casa.

La británica Adele también se llevó tres premios: mejor edición, mejor dirección artística y mejor fotografía por el vídeo de su célebre canción "Rolling in the Deep".

Lady Gaga fue otra de las protagonistas con dos galardones: el mejor vídeo con mensaje y el mejor vídeo femenino, ambos por "Born This Way". Por su parte Beyoncé Knowles ganó una estatuilla a la mejor coreografía, por "Run the World (Girls)", mientras que Britney Spears, que fue homenajeada, se llevó el premio al mejor vídeo pop, por "Till the World Ends".

Por su parte Justin Bieber consiguió el trofeo al mejor vídeo masculino, por "U Smile", en tanto que Foo Fighters hicieron lo propio con el mejor vídeo de rock, por "Walk". Asimismo Nicki Minaj se llevó el galardón al mejor vídeo de hip-hop, por "Super Bass", y Tyler The Creator fue nombrado mejor artista novel.