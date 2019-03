Juanes hace vibrar a 8.000 personas en Gran Canaria

MÚSICA | CONCIERTO

Anunció en Twitter un receso y revolucionó la red. Juanes, no obstante, niega que se vaya a retirar y lo demuestra con un concierto en el que ha dado el "do de pecho" en Gran Canaria. Esta noche, repite en Tenerife y cierra su gira por España, pero deja claro que no se bajará del escenario en mucho tiempo.