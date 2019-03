Javier Sierra: "El libro electrónico va a incrementar el número de lectores"

Se trata del primer autor español que ha conseguido colocar uno de sus libros, 'La cena secreta', en el Top Ten de los libros más vendidos en EEUU. Javier Sierra nos cuenta sus métodos de trabajo y cuál es el futuro que le espera al libro.



"El mundo del libro está para ferias y las necesita. El libro cuanta más exposición tenga y más contacto con los lectores mucho mejor", señala Sierra.



'La cena secreta' fue traducida a 42 idiomas y ha vendido tres millones de ejemplares. ¿Cuál es el secreto? "En mi caso, trato de madrugar. A las ocho de la mañana ya estoy delante del ordenador. Leo los correos y las noticias más importantes y luego dedico la mañana a la lectura. Paro para almorzar y por la tarde me pongo a escribir hasta que las fuerzas duren", reconoce Sierra.



"Yo trabajo sólo por eso mi producción es tan lenta. Hay escritores que si tienen a gente que trabaja para ellos", advierte Sierra, quien cree que no hay un tiempo fijo para escribir un libro.



"El último libro que escribí 'El ángel perdido' me llevo siete años de trabajo. El anterior, la cena secreta, me llevó cuatro. Por tanto depende de la dificultad y de la exigencia que tenga cada autor con su obra", señala Sierra.



¿Y cuánto puede ganar un escritor? Pues todo depende del número de ventas. "Un autor percibe el 10% del precio de venta de cada libro por los derechos de autor. El otro 90% se distribuye entre el editor, el librero y el distribuidor", explica Sierra.



El propio Javier Sierra no cree que la aparición del libro electrónico vaya a acabar con su hermano de papel. "Creo que el libro electrónico va a amuentar el número de lectores", concluye Sierra