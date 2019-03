Los Jackson's vuelven a reunirse treinta años después en el Apollo de Nueva York

Era, sin duda, la mejor noticia para los fans de los 'Jacksons Five'. Treinta años después, han vuelto a actuar en concierto en el teatro Apollo de Nueva York.

Jermaine, Jackie, Marlon y Tito están realizando una gira por Estados Unidos con su 'Unidad Tour' recordando algunos de sus grandes éxitos.

El concierto comenzó con su 'Can You Feel It' para luego seguir con éxitos como 'Blame It On The Boogie', 'I Wanna Be Where You Are' o 'Rock With You'.

Cientos de admiradores del grupo esperaban antes del concierto en una larga cola ante el teatro, con algunos imitadores de Michael Jackson.

La gira de los hermanos termina el 29 de julio en Washington.