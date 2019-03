Israel prohíbe por ley las modelos muy delgadas

Israel ha optado por acabar con la extrema delgadez de sus modelos por medio de una ley que prohibe desfilar o aparecer en campañas publicitarias a aquellas modelos que no alcancen el 18,5 de índice de masa corporal.

Bar Refaeli, por ejemplo, supermodelo israelí, de las más cotizadas del mundo, no podrá trabajar en su país si pesa menos de 56 kilos, porque eso supondría que su índice de masa corporal sería menor de 18,5. Es decir, la relación entre su peso y su altura, estaría por debajo de lo que permite la nueva ley israelí, la primera norma antianorexia del mundo.

"Es una ley que salva vidas", asegura la modelo israelí Dror Ben David. "Cuando a una chica de 15 años le dicen que se vaya a su casa y pierda cinco o seis kilos, y ella lo hace, se está haciendo daño a su salud y a su propia imagen".

El retoque de fotografías también está en el punto de mira si se utiliza para adelgazar a alguien y para aparentar menos peso. Se trata de que realidad y ficción no se confundan. "A mí me tuvieron que hospitalizar varias veces. Me ayudaron a entender que lo que nos enseñan las revistas no es real", dice Daniel Segal, también modelo.

Para algunos expertos, como Pilar Riobó, una ley similar en España ayudaría a luchar contra una enfermedad mortal que afecta a dos de cada cien adolescentes. "Hay modelos que estan sanas y no llegan al mínimo de masa corporal, pero el simple hecho de que se exhiban las convierte también en modelo de conducta. Por eso es positivo que se restrinja su presencia en los medios", asegura.

Aquí la ley no obliga a que estas modelos no puedan desfilar o aparecer en campañas de publicidad, pero la Pasarela de Madrid exige un índice de masa corporal de 18. Una medida polémica que ha retirado de las pasarelas a modelos para quienes la salud no es sólo cuestión de peso.