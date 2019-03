Un grupo de percebeiros decide ofrecer patés con las existencias que no sirven para la venta en fresco

Trabajan con las mareas y el mar es su mayor aliado y peor enemigo. Cuando subía la marea y habían recogido los 5 kilos diarios de percebes permitidos a estos perceberos no les salían las cuentas. Y es que de toda la mercancía recogida había una parte de los percebes que no era apta para su venta en fresco al no llegar a la calidad exigida para esta práctica.



Con el fin de sacar el mayor rendimiento económico de los percebes que no conseguían sacar al mercado, 27 percebeiros gallegos han ideado una empresa en la que ofrecen paté de percebe, con la especialidad de percebe ecológico con algas y dos tipos diferentes de conservas al natural.

La Unión Europea ha avalado el proyecto que ha quedado en un segundo lugar en el ránking de propuestas innovadoras de este sector. De momento estos productos sólo se venden en tiendas 'gourmet' pero el éxito de la iniciativa ha sido tal que la empresa plantea ampliar la venta con más lotes. Aún así, los percebeiros recuerdan que se trata de un producto limitado que se ofrece en función de los recursos existentes para garantizar la presencia de esta especie en las costas gallegas.