Las estrellas de la pantalla 'eclipsan' los MTV Movie Awards

Noche de revelaciones en la gala de los MTV Movie Awards. La audiencia coronó a la próxima generación de actores concediéndoles sus primeros premios MTV a intérpretes como Ellen Page ('Origen'), Emma Stone ('Rumores y mentiras'), Chloë Grace Moretz ('Kick Ass') o Alexys Nicole Sanchez ('Niños grandes'), así como a los aclamados Justin Bieber y los intérpretes de ‘Crepúsculo’ Robert Pattinson y Kristen Stewart.

La saga 'Crepúsculo' sigue acumulando premios. La entrega de 'Eclipse' se ha convertido en la máxima ganadora de los MTV Movie Awards 2011, al llevarse cinco premios, incluyendo mejor película, mejor actor (Robert Pattinson), mejor actriz (Kristen Stewart), mejor pelea y mejor beso del año (entre Robert Pattinson y Kristen Stewart). Por tercera vez consecutiva, Kristen Stewart se lleva a casa los premios de interpretación y mejor beso. Además, también subieron al escenario a recoger sus 'palomitas doradas' algunas de las estrellas del Hollywood del futuro. Ellen Page consiguió el premio a la interpretación más acoj****a con 'Origen' mientras que Chloë Grace Moretz hizo doblete al llevarse los MTV Movie Awards a la interpretación revelación y 'estrella más dura' gracias a su papel de niña superhéroe en 'Kick Ass'.

El joven actor de 'Niños grandes', Alexys Nycole Sanchez, se llevó el primer MTV Movie Award a la mejor frase de una película. Emma Stone se ha convertido en la segunda actriz en la historia que se ha llevado el premio MTV Movie Award a la mejor interpretación cómica por su personaje en 'Rumores y mentiras'. Precisamente, la primera actriz que consiguió este premio, Reese Witherspoon, subió al escenario de los MTV Movie Awards 2011 para recoger el premio a toda su trayectoria de manos de sus ex compañeros de reparto Robert Pattinson y Patrick Dempsey.

La oscarizada actriz no dudó en bromear con sus colegas, pero no se olvidó de lanzar un mensaje de apoyo y autoestima a todas las niñas y jóvenes. Los MTV Awards 2011 arrancaron con un despliegue de humor y 'celebrities' de la mano del presentador de la gala Jason Sudeikis, que no dudó en bromear con la película 'Resacón 2, ahora en Tailandia', colándose en sus fotogramas para emborracharse con Justin Bartha, perder a Taylor Lautner y amanecer dentro de un jacuzzi junto a una tatuadísima Eva Mendes. En su monólogo inicial, Sudeikis repartió bromas sin censura y sin tapujos.

Nadie estuvo a salvo de su humor sin límites. Arnold Schwarzenegger y Justin Bieber fueron algunos de los blancos de sus 'dardos envenenados'. El impresionante escenario se convirtió en el mejor lugar posible donde poder proyectar los espectaculares avances de las películas más esperadas de este año. Steven Spielberg y JJ Abrams, junto a los actores Elle Fanning y Joel Courtney presentaron su gran apuesta de ciencia ficción, 'Super 8'. Emma Watson hizo lo propio con la última entrega de la saga Harry Potter, 'Las reliquias de la muerte, parte II', y los chicos de 'Crepúsculo' dieron pase a un avance de 'Amanecer, parte I'.

Este año, los MTV Movie Awards 2011 han llevado el concepto de la diversión y el entretenimiento a un nuevo nivel con presentadores como Jim Carrey (el máximo ganador de estos premios hasta la fecha), que no dudó en presentar la actuación de Foo Fighters embutido en un traje que emitía imágenes, como si se tratara de un proyector de cine. Además, la ceremonia contó con numerosas sorpresas, como la aparición no prevista de Justin Bieber para recoger su premio al 'momento descuelga-mandíbulas', o las cegadoras presencias de Ryan Reynolds y Blake Lively ('The Green Lantern'), Justin Timberlake y Mila Kunis, o el rompecorazones Kellan Lutz ('Crepúsculo') sobre el escenario.