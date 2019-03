Estrellas 'estrelladas' en la música

Se hacía llamar Bruno y han pasado 25 años, pero hay cosas que no se pueden ocultar. Hasta tres discos publicó Bruce Willis y no le fue demasiado bien. A pesar de ello, no pierde la oportunidad de agarrarse a un micrófono.

Está claro que Burt Reynolds tuvo un capricho, 103 películas y un disco. No cantaba mal pero no se ha librado de ser incluido en este desgraciado ranking. El publicista Tom Hanling empezó a hacer limpieza en su agencia y descubrio alguna de estas joyas. Desde entonces, no ha dejado de buscarlas en mercadillos y tiendas.

Saquille O'Neal rapeó en cinco discos. David Hasselhoff ha editado nada menos que 14. Eddie Murhy insistió tres veces y siguió dedicándose al cine. Hasta Leonard Nimoy, más conocido como Mr Spock, sucumbió a la tentación de verse en la portada de un vinilo.