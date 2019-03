Te descubrimos la fórmula secreta de la canción del verano

Buscamos la canción del verano, y Tacatá' es una de las firmes candidatas. Es obra de un italiano y un cubano. Les preguntamos cuál es el secreto para 'fabricar' un tema playero. Suerte y algo más. Según Rocío Santos, locutora de Europa FM, la letra de la canción debe incorporar palabras esenciales, tener baile propio y que su música sea pegadiza.

¿Y en cuanto al ritmo? Es lo que ha ocurrido con un tema de 'Cali y El Dandee', que ha sido visto en internet 60 millones de veces.

¿Algo de coreografía? Siempre ayuda. Sobre todo si es sencillita. Las tendencias latinas son las que más triunfan, aunque este año ha contado con una sorpresa.

El tema "Somebody that I used to know" de Gotye también es uno de los más descargados en Internet. Casi 300 millones de veces ha sido visto su vídeo. Es el quipaje sonoro de estas vacaciones. Aunque son temas, eso sí, con fecha de caducidad.