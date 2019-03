Críticas a que San Sebastián sea Capital Cultural Europea "por motivos políticos"

La elección de San Sebastián como Capital Cultural Europea en 2016 ha provocado notables críticas desde los simpatizantes de alguna de las otras cinco candidaturas españolas -Córdoba, Las Palmas, Zaragoza, Segovia y Burgos-.



La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha considerado un "magnífico error" que el comité de expertos haya esgrimido un "argumento político", como la paz en el País Vasco, al anunciar el nombre de la seleccionada.



"El camino hacia la paz se refuerza de otra manera, dejando las armas y diciendo que punto y final, aquí lo que se decidía es la Capital de la Cultura", ha manifestado la ministra, visiblemente enfadada, apenada y "muy dolida".



La que fuera alcaldesa de Córdoba cuando en la ciudad comenzó a gestarse el impulso a la Capitalidad Cultural ha dicho que respeta la decisión del jurado pero no la comparte porque el fallo ha sido "manifiestamente injusto con Córdoba".



Así, ha insistido en censurar los argumentos que el comité de selección -y en concreto el presidente del mismo, Manfred Gaulhofer-, ha ensalzado de la ciudad vasca: "Que no se esgrima que designando a Donosti se contribuye a la paz porque son dos cosas diferentes".



Aguilar ha dicho no saber si el nuevo equipo municipal de San Sebastián, en manos de la coalición abertzale Bildu, "tiene mucho interés en desarrollar o no el proyecto" de capitalidad cultural europea.



A su juicio, si el proyecto de San Sebastián era el mejor culturalmente, eso es lo que tenía que haber dicho el jurado, pero "en ningún caso" debieron contar como argumento "razones políticas". "No puede decir nunca un jurado que es para favorecer el camino de las paz. La paz tiene una respuesta clara por parte de ETA, dejar las armas y nada tiene que ver con la capitalidad cultural", ha defendido.



Belloch, también contrariado

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha considerado un "disparate" la elección de San Sebastián y ha añadido que el jurado "ya tendrá tiempo de arrepentirse".

Belloch ha asegurado que de las seis ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura 2016 "la que menos me gusta es San Sebastián porque el alcalde es de Bildu" y ha añadido que "me hubiera preferido que hubiese ganado cualquiera de las otras cuatro ciudades", para añadir que la hubiera felicitado "efusivamente" y hubiera puesto a disposición los recursos de la candidatura de Zaragoza.