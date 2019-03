El creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, Príncipe de Asturias de Comunicación

El japonés Shigeru Miyamoto, conocido como el padre de los videojuegos modernos, se ha alzado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades al imponerse a la agencia de fotografía Magnum y al filósofo francés Edgar Morín.

El premio, al que optaban 21 candidaturas procedentes de once países, se falla este mediodía en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Los Premios Príncipe de Asturias están destinados, según los Estatutos de la Fundación, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".

Dentro de este espíritu, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades se concede a aquellos "cuya labor de creación e investigación en el conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social, en el marco de las ciencias y disciplinas contempladas por ambas actividades, represente una aportación relevante a la cultura universal".

El Premio está dotado con 50.000 euros, la escultura creada y donada expresamente por Joan Miró para estos galardones, un diploma y una insignia acreditativos.

"Seguiré esforzándome para ofrecer diversión"

Tras conocer que había sido premiado con el galardón, el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros y Zelda, ha asegurado que continuará esforzándose "para que los videojuegos ofrezcan diversión y alegría a personas de todas las generaciones y en todo el mundo".

Miyamoto ha asegurado sentirse "muy honrado" al conocer la noticia del premio Príncipe de Asturias. Además, también ha dado las gracias a sus amigos y compañeros con los que ha tenido la oportunidad de crear videojuegos a lo largo de su carrera, ya que considera que esta labor de creación "es en gran medida un trabajo en equipo".

Miyamoto fue nominado en otras dos ocasiones al premio Príncipe de Asturias pero no ha sido hasta esta última edición de 2012 cuando ha conseguido hacerse con él. Considerado el padre del videojuego moderno, Shigeru Miyamoto nació en 1952 en Kyoto, Japón. Graduado en Arte y Diseño Industrial por la Universidad de Kanazawa (Japón) es actualmente director administrativo general del Area de Entretenimiento, Análisis y Desarrollo de Nintendo Co Ltd., compañía de la que forma parte desde 1977, y máximo responsable del Area Recreativa y de Desarrollo de Producto.