'La conjura de Cortés' ya está en las librerías

Termina el viaje. Siete años de trabajo, tres libros y una historia, la de Catalina Solís que ha acercado a millones de lectores al Siglo de Oro español. Matilde Asensi era consciente cuando escribió la palabra 'fin'.



"Y escribí el 'fin' muy despacito para darme cuenta de que estaba poniendo el fin de la trilogía. Y era como un momento.. tenía algo de sagrado", nos dice. 'La conjura de Cortés' ya está en las librerias. La 'reina de la novela de aventuras' está convencida de que gustará a sus fieles lectores.



"¿Sabes esa sensación que terminaba de escribir a lo mejor a las 5 ó 6 de la madrugada y pensaba: 'este libro está muy bien', y eso no me pasa con todos". Pero todos gustan a sus incondicionales. Tiene 20 millones de lectores en todo el mundo. Una de las claves de su éxito es que se documenta tan bien, que nos hace viajar en el tiempo.



"Me vine aquí al Museo Naval de Madrid, y me acuerdo que estuve paseando, comprando libros, buscando documentación de armamento sobre todo, que a mí me costaba muchísimo el tema del armamento y de los barcos"



Historia, aventuras e intrigas acompañan a Catalina Solis por este viaje al Siglo de Oro y al nuevo mundo, con un final inesperado.