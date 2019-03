Las canciones más versionadas de la historia de la música

1.600 versiones grabadas y cerca de siete millones de interpretaciones en directo hacen del ‘Yesterday’ de los Beatles el tema más versionado de la historia.

Otro es 'My way'. La canción que todo el mundo identifica con Frank Sinatra también sonó en la voz de Elvis. A "su manera", el británico Robbie Willians fue otro de los que se dejó seducir por sus acordes. Pero el 'My way' más rockero se cocinó en España por el grupo Los piratas.

Los temas recogidos en el ranking de la revista 'Rolling Stone' son familiares para todos, pero sus versiones no siempre conquistan. Por ejemplo, 'Satisfation' de los 'Rolling Stone' ocupa el puesto numero cuatro de las canciones más versionadas, pero a cambio lel grupo ha tenido que escuchar ediciones con tan poco pedigri como la que hizo Britney Spears.

Atreverse con temas tan trillados como 'Killing me sofly with this song' (en el puesto número 10 delranking de los más versionados) puede salir redondo como a los Fugees o llevarse más de una critica como le ha pasado a Pitingo.

Lo que esta claro es que gracias a sus voces los clasicos nunca pasarán de moda.