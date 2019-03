Bebe: "Hay otra lectura de las letras, una forma más positiva de ver la vida"

La artista, de signo zodiacal tauro y profunda raigambre extremeña, Bebe presenta nuevo disco ('Un poquito de Rocanrol') y lo hace con una única cosa clara, que el ritmo y la percusión fuesen las notas predominantes, una premisa que ha dado lugar al "más bárbaro" de todos sus discos.



Para su elaboración, abandonó su anterior asociación con el productor Carlos Jean, con el que grabó "Y." (2009) y el célebre "Pafuera telarañas" (2004), y, guiada por su olfato, "como los animales", recurrió a profesionales que no supieran nada de ella. Empezó a engrasar la maquinaria en Londres con Phil Manzanera, pero quien finalmente se llevó el gato al agua fue el francés Renaud Letang, quien previamente había trabajado con Luz Casal y Manu Chao.



"Me apetecía trabajar con alguien que no supiera nada de mí para podernos centrar sólo en la música", asegura Bebe.



"Hay otra lectura de las letras, una forma de verla la vida mucho más positiva", reconoce la artista extremeña, quien añade que el disco contiene "energia positiva, sentido del humor muy negro".



Su cacareado temperamento, o una mala interpretación de su sentido del humor, arguye ella, le jugaron una mala pasada durante el show que ofreció en Madrid a amigos y periodistas el pasado mes de noviembre, del que surgió un vídeo en el que la cantante parecía dirigirse a los últimos de forma despectiva.



Bebe asegura que no siente que haya maltratado a la prensa, ni que ésta la haya maltratado a ella, pero reconoce que le cansa hablar de aquel episodio, al que se refiere como "una cosa sacada de contexto y una manipulación absoluta de las imágenes" por parte de alguien que ni siquiera firmó el vídeo.



"No me interesa en absoluto esta polémica", añade rotunda ella, que se muestra más entusiasmada por el inicio, el próximo viernes en Sevilla, de una gira en la que tocará la mayor parte de su nuevo disco y canciones antiguas.