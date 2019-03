Los amantes del manga se citan en el Japan Weekend Madrid

Lolitas, princesas y personajes de cómic japoneses encuentran su sitio este fin de semana en Madrid. El Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo acoge el Japan Weekend, el Salón del Manga y la Cultura Japonesa. Los visitantes pueden disfrutar con diversas actividades y descubrir las últimas novedades.

El mundo del manga y todos los aspectos que lo rodean: anime, videojuegos, superhéroes, tecnología, talleres, exposiciones y conciertos estan presentes en este salón. Un universo distinto y original que no todo el mundo ve con los mismos ojos. "No todo la gente lo entiende. Nos ven como frikis y te miran raro por la calle, algo que aquí no sucede", confiesa una de las asistentes.