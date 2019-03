La aguja de Christian Dior se estrenó en el cine

Marlene Dietrich puso a Alfred Hitchcock una sola condición para actuar en esta pelicula en 1950: Pánico en la escena. Tenía que vestir de Dior. Él le dijo que no. Y ella le contestó: Es simple: "No Dior, no Dietrich".

Así era ya entonces la pasión que despertaba la casa francesa entre las actrices. Su nombre apareció en los créditos de la gran pantalla antes que en las críticas de los desfiles. "Ya en 1942, él colaboró en varias peliculas. Diseñó el vestuario para ocho producciones antes de lanzar su primera coleccion de moda".

Muchos de esos vestidos se exponen estos días en su casa natal, en Francia. Elisabeth Taylor vistió a juego con sus ojos en 'Ceremonia secreta'. Ese traje es ya pieza de museo. El diseñador también firmó el vestuario de Sofía Loren en 'La condesa de Hong Kong'. Pero las actrices no solo le elegían para actuar.

Rita Hayworth, que acudió al primer desfile el 12 de febrero de 1947, le gustó tanto la colección que encargó doce modelos. Este es mucho más reciente. La casa francesa se lo puso a Charlize Theron en una campaña para un viaje al pasado.

Era un sueño cumplido ver de nuevo a alguna de esas actrices vistiendo otra vez sus diseños. Esas actrices cobraban vida y se enfundaban de nuevo esos diseños.