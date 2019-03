Los actores más salvajes del celuloide español

A sus 7 años de vida, Lanca cuenta con uno de los curriculum más completos. "Ha trabajado en desfiles de moda, en sesiones de fotos, en series...". Como esta tigresa de bengala, otros 300 animales son adiestrados para el cine y la televisión en la empresa familiar 'Fauna y Acción'. Aquí, sus dueños les entrenan y les acompañan a los rodajes.

Dos lobos ibéricos nos han mantenido en tensión en la serie de 'El Internado'. "Un animal asustadizo, muy meticuloso y difícil de entrenar. A estos les vemos así porque ahora mismo tienen dos años y medio. Es justamente cuando los lobos cambian de carácter", nos explica su cuidador Tato.

Acostumbrarlos desde pequeños a las cámaras, es la clave para una larga carrera como la que le espera a Noa de 4 meses: "Sí, de hecho se estrenó con Pablo Motos, en el programa de 'El hormiguero'", reconoce Tato. "Pero lo más importante de todo es que no te olvides de que es una tigresa", añade.

Coatíes, puercoespines... aquí todos conviven y se entrenan a diario para no salirse del guión. Se llama Kim, tiene dos años y medio y de momento su rutina de trabajo se limita a alimentarse bien y a recibir mucho cariño. Cada animal, dependiendo del rodaje, requiere de un entrenamiento distinto y sus jornadas de trabajo no suelen superar las ocho horas. Y mientras no surge un casting, aquí en su casa, es donde más agusto están.