Juan Carlos Quer: "Diana, si hay algo que te impide volver, simplemente llama"

Juan Carlos Quer, padre de Diana ha visitado el plató de Espejo público y muy emocionado, ha querido trasladar un mensaje a su hija de la que nada se sabe desde hace 13 días. "Vas a salir de esta, hija. Hay mucha gente detrás que te quiere". Si hay algún problema que crees que es irresoluble y que te impide volver, simplemente llama y di, soy adulta, mayor de edad y he decidido vivir en Constantinopla simplemente porque aquí me siento mejor y yo lo respetaré, pero que sepamos que te encuentras bien. Hay mucha gente que te quiere".

Juan Carlos Quer, el padre de la joven, ha visitado Espejo público en lo que es su primera visita a un plató de televisión. "Las diferentes hipótesis siguen abiertas, unas tienen más peso que otras, pero todas estan abiertas", ha declarado. No cree que su hija se haya marchado de forma voluntaria., "Ójala fuera una chiquillada, pero se me antoja difícil", dice.

Juan Carlos Quer ha relatado también con Susanna Griso cómo era la vida de su hija. Aunque él no vivía con ellas, asegura que estuvo con Valeria, su hija menor, a la que le preguntó cómo era el ambiente familiar. "En casa había un clima de tensión y crispación. Es lo que me transmite Valeria".

"Diana tiene un tatuaje debajo del pecho "pone 'courage' y se lo hizo después de superar la anorexia que padecía", dice Juan Carlos. El padre de Diana reconoce que su hija se había distanciado de él en los últimos tiempos. "La Diana que yo conocía era una persona de muchísima bondad, una niña extraordinaria".

Ha relatado una anécdota curiosa, "este mes de julio quiso pasar una semana de vacaciones conmigo y pasamos muchos momentos buenos, aunque también hubo momentos de tensión entre las hermanas. Fue una semana muy intensa, pero a mi me dejó muy preocupado". Juan Carlos cree que su hija se encontraba en una situación "vulnerable, pero no puedo decir si Diana se encontraba en depresión o no".

Juan Carlos Quer asegura que su hija tenía amistades "poco recomendables". "Me sorprende encontrar que mis hijas tuvieran entre sus amigos a determinadas personas, nunca lo imaginé. Hablo de personas que pueden estar bordeando la ley, se me antoja difícil, pero desafortunadamente ciertas de esas amistades estaban en el entorno. La Guardia Civil se ha llevado el oredenador de Diana y su agenda".

Por último, Juan Carlos cree que su hija se encontraba en una situación "vulnerable" y ha aprovechado la entrevista para pedir a los medios "rigor" a la hora de informar del caso. También ha querido alejarse de cualquier polémica que ahora pueda tener con su exmujer