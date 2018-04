El acuerdo nuclear de Irán marca el encuentro entre Merkel y Trump en la Casa Blanca

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que el acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 fue un primer paso, pero "no es suficiente", y se mostró dispuesta a seguir hablando con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre cómo mejorarlo y "contener" la influencia iraní en Oriente Medio.

El acuerdo "no es perfecto. Es una pieza de un mosaico, un bloque sobre el que podemos construir una estructura", dijo Merkel en una conferencia de prensa junto a Trump en la Casa Blanca. Merkel definió el acuerdo firmado hace tres años con Irán por Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido (el conocido como Grupo 5+1) como "un primer paso que ha contribuido a ralentizar las actividades" nucleares iraníes.

"Pero también pensamos, desde una perspectiva alemana, que esto no es suficiente para asegurarnos de que las ambiciones de Irán se frenan y se contienen", agregó Merkel, quien citó en concreto la "influencia geopolítica de Irán en Siria" y otros países de la región. La canciller alemana expresó una postura similar a la manifestada este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita de Estado a Washington, pero no aclaró si respalda la propuesta de este de negociar un nuevo acuerdo más amplio con Teherán.

Según fuentes gubernamentales alemanas, el objetivo de Merkel es preservar el actual acuerdo, pero está abierta a que se le puedan sumar elementos adicionales.

En enero, Trump amenazó con retirarse del acuerdo con Irán si los países europeos firmantes (Francia, Reino Unido y Alemania) no negociaban con él cuanto antes un acuerdo paralelo que corrigiera los "defectos" del original. Trump planea anunciar si sigue en el acuerdo antes del 12 de mayo, fecha en la que tiene que informar al Congreso estadounidense sobre el grado de cumplimiento del pacto nuclear.

El miércoles, Macron pronosticó que Trump "acabará con el acuerdo" nuclear de 2015 "por razones domésticas", a pesar de los esfuerzos europeos por persuadirle de lo contrario.

Trump no dio hoy nuevas claves sobre cuál será su decisión, y se limitó a indicar que había hablado con Merkel sobre cómo "asegurar que el régimen asesino (iraní) no se acerca siquiera a un arma nuclear y acaba con su proliferación de peligrosos misiles" balísticos y "su apoyo al terrorismo". "No van a tener armas nucleares. Pueden apostar por ello", dijo Trump, quien rehusó aclarar si usaría la fuerza militar para impedir que Teherán obtuviera ese tipo de armamento.