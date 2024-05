VÍDEO: El momento en que un trabajador intenta matar a su supervisor, se atasca la pistola y acaba abatido

Un trabajador de una conocida empresa de reparto intentó asesinar a su supervisor en un almacén. El intenso momento ha sido captado por las cámaras del lugar y también por las corporales de los agentes que acudieron. En el vídeo del almacén podemos ver cómo llega este trabajador furioso a donde se encuentra el supervisor. Lanza un grito y desenfunda una pistola. No llegó a culminar el asesinato porque la pistola se atascó.

Ha ocurrido en Ohio, en Estados Unidos. Cuando le apuntaba a la cabeza, se puede ver cómo aprieta el gatillo y del arma sale una pequeña chispa. En un segundo disparo el arma se encasquilla y es entonces cuando decide salir corriendo del lugar. Las imágenes ya circulan y se han viralizado en las redes sociales.

Agentes de la Policía de Columbus acuden al lugar para detener al trabajador que estuvo a punto de matar a su supervisor. La cámara corporal de uno de ellos muestra el momento. Fuera del almacén se produjo un fuego cruzado entre el trabajador y la Policía. Al final el hombre resultó fatalmente herido y acabó muriendo horas después en el hospital.

Las autoridades se encuentran investigando el por qué tenía una pistola si está prohibido llevar armas de fuego al trabajo. El trabajador no tenía antecedentes penales. "Él era mi aprendiz", reveló el supervisor, según 'Daily Mail. "Me disparó dos veces, pero falló. Casi me ejecuta. Mientras hablamos, está saliendo del aparcamiento en un coche", alertó a la Policía.

El supervisor utilizó un dispositivo de radio para advertir al resto del personal que evacuara el edificio. "Salid del edificio ahora. Hay un tiroteo activo en el edificio", dijo. "Esto no es un simulacro. Hay un tiroteo activo en el edificio". Había más de 100 trabajadores dentro del edificio cuando ocurrió el tiroteo, señalaron las autoridades.

